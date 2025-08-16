CONMEBOL impacta al continente y elige a 2 figuras de Alianza en el once ideal de la Sudamericana

El triunfo de Alianza Lima por 2-0 sobre Universidad Católica de Ecuador en Matute por la Copa Sudamericana 2025 ha causado la impresión de todo el continente sobre el cuadro dirigido por Néstor Gorosito, pero además de la Conmebol, que no dudó en destacar a dos figuras blanquiazules entre los mejores de la semana.

Como es costumbre, el ente del fútbol sudamericano publicó el once ideal de los duelos de ida por los octavos de final del certamen y sorprendió al elegir a Guillermo Viscarra y a Alan Cantero en este selecta alineación, en la que también hay jugadores de clubes históricos como Fluminense, Universidad de Chile y Atlético Mineiro.

Alan Cantero y Guillermo Viscarra son los dos jugadores de Alianza Lima en el equipo de la semana de la Copa Sudamericana. Foto: Conmebol

El arquero boliviano fue considerado entre los tres palos del equipo, mientras que el atacante argentino lo pusieron en la línea de cuatro mediocampistas junto con Gustavo Verón (Independiente del Valle), Lucas Assadi (U. de Chile) por derecha y Damián Batallini (Bolívar) por banda izquierda.

Alan Cantero y Guillermo Viscarra fueron las figuras de Alianza Lima ante U Católica

Si bien es cierto que el nivel colectivo mostrado por el elenco victoriano fue muy bueno frente a la 'Chatolei', hubieron dos elementos que se destacaron sobre el resto. Uno de ellos fue 'Billy' Viscarra, quien en 90 minutos fue una verdadera muralla para dejar la valla aliancista invicta, gracias a sus cinco atajadas, cuatro de ellas de remates dentro del área que pudieron ser gol del rival.

Guillermo Viscarra tapó de todo y evitó que Alianza Lima recibiera un gol de U Católica. Foto: Conmebol

Además del guardameta 'Íntimo', Cantero fue otro de los puntos más altos, incluso siendo el MVP del partido elegido por la transmisión oficial. ¿La razón? Fue totalmente efectivo en el poco tiempo que estuvo en cancha pues ingresó a los 61 minutos por Alessandro Burlamaqui y fue factor determinante al anotar los dos goles del triunfo en la misma cantidad de disparos a puerta.

Alan Cantero fue elegido el mejor jugador de la ida entre Alianza Lima vs. U Católica por Copa Sudamericana. Foto: AFP

Alianza Lima vs. U Católica: fecha y hora de la vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima ahora deberá sostener la ventaja de dos goles en un complicado compromiso de vuelta ante U Católica en la altura de Quito, que se disputará este miércoles 20 de agosto a partir de las 19:30 horas de Perú y Ecuador.