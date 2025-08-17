- Hoy:
Néstor Gorosito dio firme comentario sobre el clásico ante Universitario: "Es..."
DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, no se guardó nada y dio una tajante respuesta cuando fue consultado por Universitario de Deportes, previo al clásico peruano que se jugará el domingo 24 por Liga 1.
Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, no se guardó nada y habló sobre el próximo enfrentamiento que sostendrá frente a Universitario de Deportes por el clásico peruano, en medio de la conferencia de prensa posterior al encuentro frente a ADT de Tarma por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1.
PUEDES VER: Exjugador de Cristal se rindió ante Alianza por buena campaña en Copa Sudamericana: "Contento"
Consultado por un periodista por cómo ve el próximo duelo de Alianza frente a Universitario por la jornada 8 del Clausura del futbol peruano, Gorosito dio una tajante repuesta que sorprenderá a los hinchas íntimos y cremas que esperaban una mención más larga sobre tan importante duelo.
"La expectativa es ganar como siempre, como cada partido que jugamos. Con esta camiseta el objetivo siempre es ganar", afirmó en conferencia.Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, dio firme comentario sobre Universitario previo al clásico peruano por Liga 1.
Por otro lado, no dejó de lado el encuentro que disputó frente a ADT de Tarma en donde le costó anotar el primer tanto para estar ventaja. No obstante, la perseverancia de los jugadores de Alianza Lima ocasionaron que el club íntimo se ponga 1 a 0 en el marcador para luego golear.
"El partido en sí merecíamos ganar. El primer tiempo nos faltaba el último cuarto de la cancha tener un poquito más de frialdad. Después tuvimos ocasiones para hacer los goles, no los pudimos hacer. El segundo tiempo encontramos el gol rápido y a partir de ahí encontramos espacios", destacó.
Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura Liga 1
El segundo clásico del año entre Universitario de Deportes frente a Alianza Lima se jugará el domingo 24 de agosto de 2025 a las 17:30 p.m. (Hora Perú) en el Estadio Monumental de Ate por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
