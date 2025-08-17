Confirmado: Alianza Lima recupera a su '9' titular para crucial partido del Torneo Clausura

Alianza Lima atraviesa una semana soñada tras superar a la U. Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana y vencer 3-1 a ADT en la Liga 1. Los blanquiazules mantienen firme su objetivo de conquistar todos los títulos de la temporada y no descuidan ninguna de sus disciplinas, incluida la Liga Femenina. En este contexto, el cuadro íntimo celebra la posibilidad de volver a contar con su atacante titular.

Y es que los hinchas del cuadro ‘íntimo’ son conscientes de que no hay margen de error en las próximas fechas, pues Sporting Cristal y Universitario también vienen sumando triunfos, poniendo sumamente emocionante la pelea por el liderato.

Alianza Lima recupera a su '9' titular

Sin embargo, una noticia llenó de ilusión a los hinchas, quienes sueñan con alcanzar el liderato de la tabla tras los buenos resultados obtenidos recientemente. La expectativa crece aún más al confirmarse que recuperarán a su máxima figura para el próximo partido del Torneo Clausura.

Se trata de la delantera Adriana Lúcar, quien ya habría superado la lesión que la mantuvo al margen del inicio del segundo campeonato del año. La noticia fue confirmada por Alianza Lima al anunciar que la goleadora integra la lista de convocadas para enfrentar a Biavo FC.

Adriana Lúcar se recuperó de su lesión y volverá con Alianza Lima.

Esta noticia despertó la ilusión en los hinchas, quienes sueñan con conquistar el Torneo Clausura y, de esa manera, luchar por la corona de la Liga Femenina, con la posibilidad de alcanzar el ansiado bicampeonato nacional.

¿Qué lesión sufrió Adriana Lúcar?

Según había informado el club con anterioridad, Adriana Lúcar tuvo que ausentarse de los primeros partidos del campeonato tras haber sufrido un desgarro en el bíceps femoral derecho. Una lesión que la mantuvo alejada de las canchas durante varias semanas y que preocupó a los hinchas, aunque el club pudo reponerse de esta baja y seguir en la senda del triunfo, demostrando la solidez del plantel.