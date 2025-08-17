Prensa ecuatoriana no se guardó nada y dio rotundo calificativo a Alianza tras triunfo: "Con..."

Alianza Lima logró su objetivo y ganó 3-1 a ADT por la jornada 6 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Con este resultado, los blanquiazules llegan con los ánimos a tope de cara al partido de vuelta frente a Universidad Católica de Ecuador en Quito.

Prensa de Ecuador dio firme calificativo a Alianza Lima tras victoria ante ADT

Evidentemente, la prensa de Ecuador siguió muy de cerca el encuentro que afrontaron los íntimos contra el 'Vendaval Celeste' en la Caldera. De manera que, al término del compromiso no tardaron en darles un rotundo calificativo al elenco liderado por el técnico Néstor Gorosito.

En esta ocasión, Futbolecuador indicó que el conjunto grone llegará al Olímpico Atahualpa de Quito "endiablado". Así también, se alertaron por el gran presente del extremo Eryc Castillo, quien tuvo una destacada participación en la reciente victoria del equipo por 3-1 en el Clausura 2025.

"¡Cuidado en Quito! Alianza Lima se presenta endiablado, con Eryc Castillo listo para hacerle la jugada maestra a la Universidad Católica", precisó el reconocido medio de Ecuador.

Prensa de Ecuador en alerta a poco del partido entre Alianza Lima vs U. Católica

Cabe mencionar que, Alianza Lima lleva una importante ventaja de 2-0 sobre el 'Trencito Azul' tras la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con ello, el 'equipo del pueblo' irá hasta Quito con la moral en alto y sobretodo con la plena confianza de poner su nombre en los cuartos de final.

Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: fecha y hora

De acuerdo a la CONMEBOL, el duelo que afrontarán Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este miércoles 20 de agosto a las 19:30 horas locales de Perú en el Estadio Olímpico Atahualpa.