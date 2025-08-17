- Hoy:
Mr. Peet emociona a hinchas tras revelar los 2 jugadores que reemplazarán a Noriega: "Expectativas"
Ante la partida de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre, el periodista deportivo señaló a las dos figuras que serán los reemplazos del talentoso defensa en Alianza Lima.
Alianza Lima volvió a concretar una histórica venta al fútbol de Brasil. Como se conoce, Erick Noriega logró un acuerdo con Gremio de Porto Alegre y será su flamante contratación, luego de vivir un gran presente a lo largo de esta temporada en el elenco liderado por Néstor Gorosito. ¿Quiénes serán sus reemplazos?
PUEDES VER: Prensa ecuatoriana no se guardó nada y dio rotundo calificativo a Alianza tras triunfo: "Con..."
Mr. Peet habló sobre los reemplazantes de Erick Noriega en Alianza Lima
Durante la reciente edición del programa de YouTube, 'Madrugol', el periodista deportivo Peter Arévalo se pronunció ante los rumores que vinculan al volante nacional, Pedro Aquino con el cuadro blanquiazul. Bajo esa premisa, manifestó que por ahora se tendría descartada la chance de que pueda llegar a Matute.
En tal sentido, no dudó en señalar que Alessandro Burlamaqui y Jesús Castillo, integrantes del actual plantel, tendrán la misión de ser los reemplazantes del 'Samurái', en el esquema del 'Pipo' Gorosito tanto a nivel local como internacional.Erick Noriega fichará por Gremio de Porto Alegre/Foto: Alianza Lima
"¿Quién me ha dicho que Aquino es mejor que Burlamaqui y que Castillo con la camiseta de Alianza Lima? ¿Quién me asegura que voy a hacer una inversión en traer a alguien y no tener la certeza de que va a ser mejor que Burlamaqui o Castillo. ¿Cuántos partidos jugó en dos años? Yo reafirmo mi compromiso, y esperanza en que a Burlamaqui y a Castillo les va a ir bien en Alianza, y que van a responder a las expectativas", sostuvo el comunicador.
De todos modos, con miras a la próxima temporada, Mr. Peet mencionó que la institución victoriana debería sumar un nuevo elemento en la zaga central. "Yo creo que para el 2026 un defensor más va a venir porque Zambrano juega al límite, Garcés también. Y Chávez en algunas jugadas también va con todo. Si los tres van a seguir así, necesitas un defensa más", acotó.
¿Hasta cuándo es el contrato de Alessandro Burlamaqui en Alianza Lima?Alessandro Burlamaqui reforzó al plantel de Néstor Gorosito en pleno Torneo Clausura 2025/Foto: LÍBERO
Es importante recordar que, el mediocampista peruano Alessandro Burlamaqui firmó un contrato de tres temporadas con Alianza Lima, es decir hasta finales del 2028. Sin embargo, tiene la opción de poder extender su vínculo por seis meses más.
