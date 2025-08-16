Pedro Aquino impacta con contundente mensaje tras ser opción en Alianza Lima: "Mejor que..."

En las últimas semanas, Pedro Aquino ha sido uno de los jugadores que más expectativa ha generado en el fútbol peruano. El volante nacional no será considerado por Santos Laguna de México, por lo que Sporting Cristal se puso como primer candidato para que lo reciba a mediados de la temporada. Sin embargo, como se conoce, el elenco celeste dio por cerrado su libro de pases y descartó la llegada de su canterano.

Ante este panorama, una de las noticias que ha impactado en la afición es sobre la salida de Erick Noriega a Gremio de Brasil. El mediocampo dejaría un puesto libre para reforzar con una pieza clave, por lo que ha hinchada blanquiazul puso el nombre de Pedro Aquino al ser descartado en tienda celeste.

Pedro Aquino y su mensaje tras rumores a Alianza Lima

A través de su cuenta de Instagram, Pedro Aquino decidió compartir un video en el que se le ve entrenando por cuenta personal desde México. Como se sabe, el volante no será considerado por Santos Laguna, pero él no baja los brazos en ponerse en óptimas condiciones físicas en pleno mercado de pases.

Ante los rumores que lo ponen en Alianza Lima, el seleccionado peruano dejó un mensaje para aquellos que lo vienen criticando duramente sobre su presente deportivo. Eso sí, no se decae y demuestra compromiso a poco de conocer su futuro a mediados de este 2025.

"Nunca dejes que nadie apague la luz que brilla dentro de ti. Mejor que nunca", fue el mensaje de Pedro Aquino junto con un video de entrenamiento.

¿En cuánto está cotizado Pedro Aquino?

Según el portal "Transfermarkt", Pedro Aquino tiene un valor de mercado de 1.50 millones de euros a sus 30 años de edad. Esta cifra no se compara a lo mostrado en la temporada 2021 con América, en el que llegó a registrar un valor de 7.50 millones de euros.