Franco Navarro remece a hinchas al confirmar si fichará a Pedro Aquino por Noriega: "Contentos..."

Alianza Lima logró una importante victoria en casa ante ADT de Tarma por el Torneo Clausura. Sin embargo, hubo un momento emotivo con la despedida de Erick Noriega, quien aceptó la oferta de Gremio de Brasil para enrumbar a nuevos desafíos. Bajo ese contexto, Franco Navarro, gerente deportivo del club blanquiazul, impactó al referirse sobre la llegada de Pedro Aquino para dar el golpe en este cierre de fichajes.

El nuevo gerente deportivo no dudó en dar la cara y expresar su sentir ante la partida de Erick Noriega. No obstante, no fue ajeno a las consultas sobre si llegará un reemplazo por el polifuncional jugador, específicamente si harán foco a Pedro Aquino tras ser descartado de Sporting Cristal para esta temporada 2025.

¿Pedro Aquino será nuevo jugador de Alianza Lima?

Franco Navarro Mandayo dejó abierta la posibilidad sobre la incorporación de Pedro Aquino en estos últimos días del libro de pases. Saben que están contra el tiempo, pero confían en hacer una evaluación completa del plantel para poder competir tanto en Liga 1 como en la Copa Sudamericana.

"El libro de pases cierra el lunes (18 de agosto). Nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos… No se puede descartar nada hasta ese día", expresó Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima.

De esta manera, podría haber novedades en estas horas que quedan para poner punto final al tema de fichajes. Alianza Lima es uno de los clubes que tiene en su plantel a varias alternativas, por lo que todo dependerá de la gestión deportiva si ven óptimo o no la llegada de Pedro Aquino a Matute.

Santos Laguna se refirió al presente de Pedro Aquino

El club mexicano que es dueño de Pedro Aquino, Santos Laguna, sorprendió al pronunciarse públicamente para referirse a la situación del volante peruano. En este comunicado, expresa claramente que el jugador está a disposición de cualquier equipo al no presentar lesión.

Mensaje de Santos Laguna sobre Pedro Aquino. Foto: X Gerson Cuba.