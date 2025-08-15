Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura: partidos de la fecha 6
Así marcha el Acumulado Liga 1 2025 y la tabla de posiciones del Torneo Clausura con los resultados de la fecha 6. ¿En qué puesto está Alianza, Cristal y Universitario?
Arrancó una nueva fecha del Clausura 2025 y acá te contamos cómo se movió la Tabla Acumulada y las posiciones de la Liga 1 al término de cada resultado de la sexta fecha. Como se sabe, Universitario cuidará la punta de la clasificación anual Sport Huancayo. Además, Cristal defiende el liderato de este segundo torneo del campeonato contra Binacional. En tanto, Alianza Lima enfrenta a ADT con la necesidad de ganar en Matute y seguir escalando.
Tabla Acumulada Liga 1 2025
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Universitario
|23
|+31
|52
|2. Cusco FC
|22
|+21
|46
|3. Sporting Cristal
|23
|+18
|45
|4. Alianza Lima
|23
|+12
|45
|5. Alianza Atlético
|23
|+10
|40
|6. Sport Huancayo
|23
|+2
|37
|7. Melgar
|23
|+7
|36
|8. Deportivo Garcilaso
|24
|+12
|36
|9. ADT
|22
|-8
|30
|10. Chankas
|22
|-5
|29
|11. Cienciano
|23
|+5
|28
|12. Atlético Grau
|22
|-3
|26
|13. Sport Boys
|23
|-7
|24
|14. Juan Pablo II
|23
|-10
|24
|15. Binacional
|22
|-13
|23
|16. UTC
|22
|-21
|20
|17. Ayacucho FC
|23
|-16
|19
|18. Alianza Universidad
|23
|-20
|15
|19. Comerciantes Unidos
|22
|-17
|13
Tabla posiciones Liga 1 2025: Torneo Clausura
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Sporting Cristal
|5
|+11
|13
|1. Universitario
|5
|+7
|13
|2. Cusco FC
|4
|+7
|12
|4. Dep. Garcilaso
|5
|+4
|9
|5. Alianza Lima
|5
|0
|8
|6. Sport Huancayo
|5
|0
|7
|7. Alianza Atlético
|5
|0
|6
|8. ADT
|4
|-2
|6
|9. Chankas
|4
|-4
|6
|10. Cienciano
|5
|+1
|5
|11. Binacional
|4
|0
|5
|12. Juan Pablo II
|5
|-2
|5
|13. Melgar
|5
|-2
|5
|14. Atlético Grau
|4
|-2
|4
|15. Ayacucho
|5
|-3
|4
|16. Sport Boys
|5
|-5
|4
|17. Alianza Universidad
|5
|-3
|4
|18. Comerciantes Unidos
|4
|-3
|2
|19. UTC
|4
|-4
|1
Partidos de hoy Liga 1: Torneo Clausura
VIERNES 15
- 3:15 p. m. Atlético Grau vs Comerciantes Unidos | L1 MAX
- 8:00 p. m. Sport Boys vs Deportivo Garcilaso | GOLPERÚ
SÁBADO 16
- 3:15 p. m. UTC vs Juan Pablo II | L1 MAX
- 5:30 p. m. Binacional vs Sporting | L1 MAX
- 8:00 p. m. Alianza Lima vs ADT | L1 MAX
DOMINGO 17
- 12:00 Sport Huancayo vs Universitario | L1 MAX
- 3:00 p. m. Melgar vs Ayacucho | L1 MAX
- 6:30 p. m. Cusco vs Alianza Atlético | L1 MAX
