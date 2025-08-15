Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura: partidos de la fecha 6

Arrancó una nueva fecha del Clausura 2025 y acá te contamos cómo se movió la Tabla Acumulada y las posiciones de la Liga 1 al término de cada resultado de la sexta fecha. Como se sabe, Universitario cuidará la punta de la clasificación anual Sport Huancayo. Además, Cristal defiende el liderato de este segundo torneo del campeonato contra Binacional. En tanto, Alianza Lima enfrenta a ADT con la necesidad de ganar en Matute y seguir escalando.

Tabla Acumulada Liga 1 2025

Club PJ DF Puntos 1. Universitario 23 +31 52 2. Cusco FC 22 +21 46 3. Sporting Cristal 23 +18 45 4. Alianza Lima 23 +12 45 5. Alianza Atlético 23 +10 40 6. Sport Huancayo 23 +2 37 7. Melgar 23 +7 36 8. Deportivo Garcilaso 24 +12 36 9. ADT 22 -8 30 10. Chankas 22 -5 29 11. Cienciano 23 +5 28 12. Atlético Grau 22 -3 26 13. Sport Boys 23 -7 24 14. Juan Pablo II 23 -10 24 15. Binacional 22 -13 23 16. UTC 22 -21 20 17. Ayacucho FC 23 -16 19 18. Alianza Universidad 23 -20 15 19. Comerciantes Unidos 22 -17 13

Tabla posiciones Liga 1 2025: Torneo Clausura

Club PJ DF Puntos 1. Sporting Cristal 5 +11 13 1. Universitario 5 +7 13 2. Cusco FC 4 +7 12 4. Dep. Garcilaso 5 +4 9 5. Alianza Lima 5 0 8 6. Sport Huancayo 5 0 7 7. Alianza Atlético 5 0 6 8. ADT 4 -2 6 9. Chankas 4 -4 6 10. Cienciano 5 +1 5 11. Binacional 4 0 5 12. Juan Pablo II 5 -2 5 13. Melgar 5 -2 5 14. Atlético Grau 4 -2 4 15. Ayacucho 5 -3 4 16. Sport Boys 5 -5 4 17. Alianza Universidad 5 -3 4 18. Comerciantes Unidos 4 -3 2 19. UTC 4 -4 1

Partidos de hoy Liga 1: Torneo Clausura

VIERNES 15

3:15 p. m. Atlético Grau vs Comerciantes Unidos | L1 MAX

8:00 p. m. Sport Boys vs Deportivo Garcilaso | GOLPERÚ

SÁBADO 16

3:15 p. m. UTC vs Juan Pablo II | L1 MAX

5:30 p. m. Binacional vs Sporting | L1 MAX

8:00 p. m. Alianza Lima vs ADT | L1 MAX

DOMINGO 17