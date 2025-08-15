0

Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura: partidos de la fecha 6

Así marcha el Acumulado Liga 1 2025 y la tabla de posiciones del Torneo Clausura con los resultados de la fecha 6. ¿En qué puesto está Alianza, Cristal y Universitario?

Sandra Morales
Así va la tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 y Torneo Clausura
Arrancó una nueva fecha del Clausura 2025 y acá te contamos cómo se movió la Tabla Acumulada y las posiciones de la Liga 1 al término de cada resultado de la sexta fecha. Como se sabe, Universitario cuidará la punta de la clasificación anual Sport Huancayo. Además, Cristal defiende el liderato de este segundo torneo del campeonato contra Binacional. En tanto, Alianza Lima enfrenta a ADT con la necesidad de ganar en Matute y seguir escalando.

Tabla Acumulada Liga 1 2025

ClubPJDFPuntos
1. Universitario23+3152
2. Cusco FC22+2146
3. Sporting Cristal23+1845
4. Alianza Lima23+1245
5. Alianza Atlético23+1040
6. Sport Huancayo23+237
7. Melgar23+736
8. Deportivo Garcilaso24+1236
9. ADT22-830
10. Chankas22-529
11. Cienciano23+528
12. Atlético Grau22-326
13. Sport Boys23-724
14. Juan Pablo II23-1024
15. Binacional22-1323
16. UTC22-2120
17. Ayacucho FC23-1619
18. Alianza Universidad23-2015
19. Comerciantes Unidos22-1713

Tabla posiciones Liga 1 2025: Torneo Clausura

ClubPJDFPuntos
1. Sporting Cristal5+1113
1. Universitario5+713
2. Cusco FC4+712
4. Dep. Garcilaso5+49
5. Alianza Lima508
6. Sport Huancayo507
7. Alianza Atlético506
8. ADT4-26
9. Chankas4-46
10. Cienciano5+15
11. Binacional405
12. Juan Pablo II5-25
13. Melgar5-25
14. Atlético Grau4-24
15. Ayacucho5-34
16. Sport Boys5-54
17. Alianza Universidad5-34
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC4-41

Partidos de hoy Liga 1: Torneo Clausura

VIERNES 15

  • 3:15 p. m. Atlético Grau vs Comerciantes Unidos | L1 MAX
  • 8:00 p. m. Sport Boys vs Deportivo Garcilaso | GOLPERÚ

SÁBADO 16

  • 3:15 p. m. UTC vs Juan Pablo II | L1 MAX
  • 5:30 p. m. Binacional vs Sporting | L1 MAX
  • 8:00 p. m. Alianza Lima vs ADT | L1 MAX

DOMINGO 17

  • 12:00 Sport Huancayo vs Universitario | L1 MAX
  • 3:00 p. m. Melgar vs Ayacucho | L1 MAX
  • 6:30 p. m. Cusco vs Alianza Atlético | L1 MAX

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

