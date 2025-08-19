Binacional expulsado de la Liga 1: Así quedaría la tabla de posiciones del Clausura con resta de puntos

¡Sorpresa en la Liga 1 2025! Deportivo Binacional no concluiría el Torneo Clausura tras un fallo judicial que lo expulsaría inmediatamente de la competencia oficial de la Primera División. Dado este panorama, la tabla de posiciones sufriría una severa modificación que afectaría a todos los elencos que se vieron cara a cara ante el "Poderoso del Sur".

PUEDES VER: Universitario anunció los sorpresivos precios de las entradas para el clásico ante Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras salida de Binacional

Dentro de las normas de la Liga 1 2025, se indica que los partidos de Binacional en el Torneo Clausura quedarían nulas, por que lo elencos como Sporting Cristal que vencieron al cuadro de Juliaca, su marcador quedaría sin efecto, ¿Cómo quedaría la tabla de posiciones?

RESULTADOS DE BINACIONAL EN EL TORNEO CLAUSURA 2025

Binacional 0-0 UTC

Cusco FC 2-0 Binacional

Binacional 2-0 Alianza Atlético

Juan Pablo II 0-0 Binacional

Binacional 1-3 Sporting Cristal

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 6 7 14 2. Sporting Cristal 5 11 13 3. Cusco FC 4 6 12 4. Deportivo Garcilaso 6 5 12 5. Alianza Lima 6 2 11 6. Sport Huancayo 6 0 8 7. FBC Melgar 6 -1 8 8. Alianza Atlético 5 1 6 9. Los Chankas 4 -4 6 10. AD Tarma 5 -4 6 11. Cienciano 5 1 5 12. Juan Pablo II 5 -2 5 13. Comerciantes Unidos 5 -2 5 14. Atlético Grau 5 -3 4 15. Alianza Universidad 5 -3 4 16. Ayacucho FC 6 -4 4 17. Sport Boys 6 -6 4 18. UTC 4 -4 1 19. Binacional - - -

Tabla Acumulada 2025 con la salida de Binacional

Así quedaría la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025 con la cercana salida de Binacional en Primera División:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 24 33 53 2. Alianza Lima 24 14 48 3. Cusco FC 22 20 46 4. Sporting Cristal 23 18 45 5. Alianza Atlético 24 11 40 6. Deportivo Garcilaso 24 14 39 7. FBC Melgar 24 7 39 8. Sport Huancayo 24 2 38 9. AD Tarma 23 -10 30 10. Los Chankas 22 -5 29 11. Cienciano 23 5 28 12. Atlético Grau 23 -4 26 13. Sport Boys 24 -8 24 14. Juan Pablo II 23 -10 24 15. UTC 22 -21 20 16. Ayacucho FC 24 -17 19 17. Comerciantes Unidos 23 -16 16 18. Alianza Universidad 23 -20 15 19. Binacional - - -

¿Qué pasó con Binacional?

Según informa el periodista Gustavo Peralta, podría existir novedades desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre una resolución que dejaría fuera a Binacional de la Liga 1 2025. Como se conoce, la Corte Superior de Justicia de Puno dio una medida cautelar en diciembre del 2024 para que se reintegre al "Poderoso del Sur".

Ahora, este ente ha emitido un nuevo fallo con el que el cuadro de Juliaca quedaría fuera de la Liga 1 2025 de manera inmediata.

¿Qué dice el reglamento de la FPF tras expulsión de un club por fallo judicial?

"Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros", se lee en el reglamento de la Liga 1 2025.

Bases de la Liga 1 2025 con respecto a la nulidad de un equipo.