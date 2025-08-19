0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Osasuna EN VIVO vía DSports

Binacional expulsado de la Liga 1: Así quedaría la tabla de posiciones del Clausura con resta de puntos

Fallo judicial dejaría fuera a Binacional de la Liga 1, por lo que la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 se vería afectado, ¿Sporting Cristal perjudicado?

Diego Medina
Salida de Binacional perjudicaría la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.
Salida de Binacional perjudicaría la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. | Foto: X Sporting Cristal
COMPARTIR

¡Sorpresa en la Liga 1 2025! Deportivo Binacional no concluiría el Torneo Clausura tras un fallo judicial que lo expulsaría inmediatamente de la competencia oficial de la Primera División. Dado este panorama, la tabla de posiciones sufriría una severa modificación que afectaría a todos los elencos que se vieron cara a cara ante el "Poderoso del Sur".

Precio de las entradas para el clásico Universitario vs Alianza Lima

PUEDES VER: Universitario anunció los sorpresivos precios de las entradas para el clásico ante Alianza Lima

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras salida de Binacional

Dentro de las normas de la Liga 1 2025, se indica que los partidos de Binacional en el Torneo Clausura quedarían nulas, por que lo elencos como Sporting Cristal que vencieron al cuadro de Juliaca, su marcador quedaría sin efecto, ¿Cómo quedaría la tabla de posiciones?

RESULTADOS DE BINACIONAL EN EL TORNEO CLAUSURA 2025

  • Binacional 0-0 UTC
  • Cusco FC 2-0 Binacional
  • Binacional 2-0 Alianza Atlético
  • Juan Pablo II 0-0 Binacional
  • Binacional 1-3 Sporting Cristal
EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario6714
2. Sporting Cristal51113
3. Cusco FC4612
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. FBC Melgar6-18
8. Alianza Atlético516
9. Los Chankas4-46
10. AD Tarma5-46
11. Cienciano515
12. Juan Pablo II5-25
13. Comerciantes Unidos5-25
14. Atlético Grau5-34
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys6-64
18. UTC4-41
19. Binacional---

Tabla Acumulada 2025 con la salida de Binacional

Así quedaría la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025 con la cercana salida de Binacional en Primera División:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario243353
2. Alianza Lima241448
3. Cusco FC222046
4. Sporting Cristal231845
5. Alianza Atlético241140
6. Deportivo Garcilaso241439
7. FBC Melgar24739
8. Sport Huancayo24238
9. AD Tarma23-1030
10. Los Chankas22-529
11. Cienciano23528
12. Atlético Grau23-426
13. Sport Boys24-824
14. Juan Pablo II23-1024
15. UTC22-2120
16. Ayacucho FC24-1719
17. Comerciantes Unidos23-1616
18. Alianza Universidad23-2015
19. Binacional---

¿Qué pasó con Binacional?

Según informa el periodista Gustavo Peralta, podría existir novedades desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) sobre una resolución que dejaría fuera a Binacional de la Liga 1 2025. Como se conoce, la Corte Superior de Justicia de Puno dio una medida cautelar en diciembre del 2024 para que se reintegre al "Poderoso del Sur".

Ahora, este ente ha emitido un nuevo fallo con el que el cuadro de Juliaca quedaría fuera de la Liga 1 2025 de manera inmediata.

¿Qué dice el reglamento de la FPF tras expulsión de un club por fallo judicial?

"Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros", se lee en el reglamento de la Liga 1 2025.

Bases de la Liga 1 2025 con respecto a la nulidad de un equipo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Binacional expulsado de la Liga 1: Así quedaría la tabla de posiciones del Clausura con resta de puntos

  2. Reimond Manco dio fuerte calificativo a Pedro Aquino tras firmar por Alianza Lima: "Es un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano