Con el descenso confirmado de Binacional: ¿cuántos clubes bajan a la Liga 2 este 2025?

La Liga 1 2025 ha sufrido un importante cambio de cara a lo que resta del campeonato, pues la FPF confirmó este martes que Binacional fue descendido de categoría después que la Sala Civil de Puno le revocara una medida cautelar que le permitía jugar en Primera División. Ante el panorama en el que se encuentra el fútbol peruano, conoce cuántos equipos bajarán a fin de año.

Ahora quedan solo 18 clubes en el torneo local. A principios de año se había determinado que los tres últimos lugares del acumulado serían los que descenderían, pero con la no continuidad del 'Poderoso del Sur' en el máximo circuito, se anula un descenso deportivo. Eso quiere decir que el decimo séptimo y el décimo octavo puesto serán los que tendrán que jugar el torneo de ascenso el 2026.

Binacional descendió administrativamente y quedará último en la Liga 1 2025

Con todo lo señalado líneas arriba, el cuadro de Juliaca fue bajado de manera administrativa. Además, de acuerdo al reglamento del certamen doméstico, ocupará la posición número 19 en la clasificación anual, cosa que no podrá ser modificada a partir de este momento.

Binacional estará ubicado en el puesto 19 de la Liga 1 2025 con su descenso administrativo. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿Qué equipos están luchando por no descender en la Liga 1 2025?

Con 24 de las 36 fechas disputadas de la Liga 1 2025, hay equipos que se van perfilando para pelear en lo que queda de la competición por mantener la categoría. Por el momento, Alianza Universidad y Comerciantes Unidos están en la 'zona roja', pero Juan Pablo II, Sport Boys, UTC y Ayacucho FC también están involucados en esta lucha.

El caso de los 'Guerreros Wari' es especial porque también está disputando la Primera División por una sentencia y de ejecución anticipada, pero podría seguir los caminos de Binacional si el Tribunal Constitucional emite una determinación final en su contra. Todo haría indicar que, si las cosas no se dan favorables para el conjunto ayacuchano, entre setiembre y octubre bajará de forma administrativa. Esa será una buena noticia para los otros involucrados por la baja pues solo habría un descenso deportivo.

Tabla acumulada Liga 1 2025 con el descenso de Binacional