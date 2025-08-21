Alianza Lima venció 2-1 a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final y clasificó a los cuartos de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo íntimo todavía no conoce a su rival en los cuartos de final debido a la tragedia en el partido entre Independiente vs Universidad de Chile.

Esta situación ha causado indignación en el fútbol mundial y desde Alianza esperan la resolución de la CONMEBOL para ver qué castigos toman hacia los equipos envueltos en este gran problema.

Según el experto y abogado internacional Marcelo Bee Sellares, Alianza Lima tiene una alta probabilidad de clasificar directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana debido a sus antecedentes.

Alianza Lima podría clasificar de forma directa a las semifinales de la Copa Sudamericana, según experto.

En la entrevista con Radio Ovación, Sellares explicó el contexto en el que CONMEBOL tomaría la importante decisión tras el trágico incidente entre Universidad de Chile e Independiente en el Estadio Libertadores de América.

"Los presidentes de ambas instituciones llegaron a Paraguay junto a sus equipos legales. Entre hoy y mañana presentarán los descargos, donde se incluirán pruebas como los informes del VAR, de los árbitros y del equipo de seguridad. En las próximas 72 horas, el tribunal debería resolver el caso, aunque la decisión definitiva podría conocerse en una semana", afirmó en primera instancia.

Además, Marcelo Bee Sellares postuló la hipótesis de que la CONMEBOL decidiría descalificar a los dos equipos involucrados, ya que anteriormente hubo un antecedente entre Aurora y Wilstermann y se cumplió lo que él argumenta.

"El abanico de posibilidades es amplio, pero debido a la gravedad de los hechos, es posible que ambas instituciones sean descalificadas. Aunque sería un hecho inédito, ya existe un antecedente en 1978 durante el partido entre Aurora y Wilstermann. Personalmente, creo que la descalificación de ambos clubes es la opción más adecuada", expresó.

"Si eso ocurre, Alianza Lima clasifica automáticamente a semifinales, porque logró el objetivo deportivo y le corresponde ese derecho. La Conmebol analizará lo sucedido, evaluará las conductas y la gravedad, y desde ahí tomará una decisión muy drástica, incluso con sanciones colaterales", culminó de forma contundente.

Esto quiere decir que, según el experto y abogado internacional Marcelo Bee Sellares, Alianza Lima podría clasificar directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana tras la tragedia en el Independiente vs. U. de Chile en el Estadio Libertadores de América.