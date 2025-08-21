0
Universitario vs. Palmeiras por los octavos de la Copa Libertadores

Conmebol determinó que Alianza Lima enfrentará a club de Colombia: fecha del partido

La Conmebol le eligió rival a Alianza Lima para el torneo internacional y los hinchas quedaron totalmente sorprendidos. ¿De qué club se trata?

Francisco Esteves
Alianza Lima conoce a su rival en el torneo internacional.
Alianza Lima conoce a su rival en el torneo internacional. | Foto: Alianza Lima - X.
Esta temporada viene siendo diferente para Alianza Lima a nivel internacional, ya que se encuentra en cuartos de final de la Copa Sudamericana y a la espera de conocer quién será su rival en esta instancia. Ahora, la Conmebol le dio una tremenda sorpresa a los hinchas blanquiazules al determinar que la institución de Matute enfrentará a un rival de Colombia en el campeonato continental.

Sin embargo, para los aficionados íntimos, no se trata de su oponente en la competición que viene disputando el plantel de Néstor Gorosito, sino en la Fiesta Conmebol Evolución que se llevará a cabo en Luque, Paraguay, durante el mes de septiembre. En dicho certamen los de La Victoria mandarán a su equipo femenino Sub-16 con la finalidad de que sus futbolistas sigan formándose de la mejor manera.

Vale precisar que Alianza Lima integra el Grupo B junto a Ferroviária de Brasil, Secasports de Venezuela, FC Leonas de Tarija de Bolivia, y la selección de Colombia Sub-16. De esta forma, su rival más particular será la escuadra 'cafetera' y deberá vencer para soñar con clasificar a la siguiente fase del torneo internacional. En el Grupo A están Colo Colo, River Plate, Independiente del Valle, Peñarol y Olimpia.

Alianza Lima en el Grupo B.

"La Dirección de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Fútbol realizó el sorteo para la Fase de Grupos de la Fiesta CONMEBOL Evolución 2025, evento que marca el inicio de la séptima edición del torneo, una plataforma creada para impulsar el desarrollo del fútbol juvenil en Sudamérica, donde el talento, la pasión y la formación integral de las y los jóvenes son protagonistas", indicó la máxima entidad del fútbol en nuestro continente mediante un comunicado.

¿Cuándo juega Alianza Lima el torneo Fiesta Conmebol Evolución?

Si bien todavía no se conoce con exactitud el fixture de Alianza Lima en esta competición, se sabe que se llevará a cabo desde el viernes 5 hasta el domingo 14 de septiembre en Paraguay. Todos los partidos, salvo la final, se jugarán en el Centro de Competiciones Formativas (Parque Guasú Metropolitano) y el encuentro por el título se realizará en la cancha de la Conmebol.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

