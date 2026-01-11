¿Se pierde el Apertura? Revelan estado de Fernando Gaibor tras lesión con Alianza Lima

Alianza Lima no solo tuvo la desazón de perder contra Independiente por la Serie Río de la Plata, sino también ante la lesión de Fernando Gaibor que forzó su salida a 15 minutos de haber iniciado el compromiso. Ahora, desde Uruguay, se reporta el estado del mediocampista ecuatoriano que generó preocupación en la afición blanquiazul.

Según pudo informar el periodista José Varela, Fernando Gaibor ha sido observado por el cuerpo médico de Alianza Lima para determinar la gravedad de su lesión que lo forzó a ser sustituido. El ecuatoriano expresó su malestar a los doctores y se pudo revelar su situación actual de cara al choque ante Unión.

Y es que Fernando Gaibor solo presentó una contractura muscular que tendrá que ser tratado durante estos días. La idea de Pablo Guede es no sobre exigir a sus jugadores, sabiendo que aún están en la etapa de pretemporada. De esta manera, hay un cierto margen de probabilidad que el mediocampista sea una de las bajas para el choque ante Unión de Santa Fe por la segunda fecha de la Serie Río de la Plata.

"Información de Alianza Lima desde Uruguay: Fernando Gaibor solo presenta una contractura muscular tras amistoso ante Independiente. El entrenamiento de hoy es a un solo turno en el complejo Los Nogales", informó el periodista José Varela.

(VIDEO: José Varela)

Todo dependerá de cómo vaya evolucionando la recuperación de Fernando Gaibor en estos días. Es claro que el ecuatoriano de 34 años es pieza fundamental en el esquema de Pablo Guede para Alianza Lima, por lo que no se quiere tomar riesgos en estos amistosos de evaluación para cada uno de los futbolitas.

Próximo partido de Alianza Lima en Serie Río de la Plata

Alianza Lima enfrentará a Unión por la segunda jornada de la Serie Río de la Plata este miércoles 14 de enero a partir de las 16:15 hora peruana (21:15 horas GMT) con la transmisión de Disney Plus para toda Latinoamérica.