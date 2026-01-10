¡Se prenden las alarmas! Fernando Gaibor salió lesionado en el Alianza Lima vs Independiente

Qué dolor de cabeza para Pablo Guede y Alianza Lima. El equipo blanquiazul tenía su primer partido de pretemporada ante Independiente de Argentina y no esperaba sufrir una nueva baja. Sucede que Fernando Gaibor no pudo seguir jugando tras un cruce y terminó pidiendo su cambio apenas a los 14 minutos de partido.

La acción fue ante el juvenil Mateo Pérez Curci de Independiente. Tras esa jugada, el futbolista pidió su cambio inmediatamente. Hasta el momento no hay noticias sobre la gravedad de la lesión del ecuatorianol. Lo positivo es que pudo salir caminando por sus propios medios y esa es una buena señal. Quizás solo sea por precaución.

Lesión de Fernando Gaibor con Alianza Lima

Fernando Gaibor es uno de los jugadores extranjeros que tiene Alianza Lima en el plantel. Su llegada se dio a inicios del 2025 y con gran trabajo logró confirmar su permanencia para esta nueva temporada. Su experiencia en el mediocampo será clave, es por eso la cara de preocupación de Pablo Guede en el partido.

Alianza Lima perdió ante Independiente

El equipo blanquiazul empezó el partido con un equipo titular, incluido Fernando Gaibor. Alianza Lima se fue al descanso con un empate, pero tras los cambios del DT ni el gol a favor los salvaron de la victoria. Al final, el partido terminó 2-1 a favor del equipo argentino.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá su revancha el próximo miércoles 14 de enero, el rival será Club Atlético Unión. Este será su penúltimo partido en la Serie Río de la Plata. El último será ante Colo Colo en Chile y luego volverán al Perú.