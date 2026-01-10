- Hoy:
Carlos Zambrano casi deja con 10 a Alianza Lima vs Independiente, esto fue lo que pasó
El defensa de Alianza Lima fue protagonista de una acción polémica en el partido ante Independiente, pudo ser expulsado. Mira lo que sucedió.
Alianza Lima viene empatando 0-0 ante Independiente en Uruguay. El equipo de Pablo Guede está haciendo su debut en la temporada en esta Serie Río de la Plata. MIentras el DT comienza a ver el trabajo de su nuevo equipo, no se esperaba ser testigo de una acción que pudo dejar a Alianza con 10 jugadores. El protagonista, nuevamente, es Carlos Zambrano.
Carlos Zambrano y Nacho Pusetto, jugador de Independiente, tuvieron un fuerte cruce en el área de Alianza Lima. Esta jugada tranquilamente pudo terminar en pelea y expulsión de ambos jugadores. Para suerte de ambos equipos, los jugadores solo recibieron una tarjeta amarilla. Los hinchas blanquiazules habrán sufrido con esta acción del 'Kaiser', así como en todo el 2025.
Ya el año pasado los hinchas de Alianza Lima sufrieron en varias oportunidades con las jugadas en defensa de Carlos Zambrano. Esta vez le están dando una nueva oportunidad, pero con estas jugadas podría terminar perdiendo el puesto. El mismo Pablo Guede confirmó que ya habló con el defensa sobre este tema desde el primer día de su llegada.
¿Cuántas expulsiones tuvo Zambrano en 2025?
Carlos Zambrano fue el jugador más expulsado durante el 2025, en total acumuló 7 tarjetas rojas. Tranquilamente pudo ser amonestado en más oportunidades, pero se terminó salvando. Él mismo reconoció que perjudicó a Alianza Lima y que eso iba a cambiar. Aún no inicia la temporada de manera oficial, así que por ahora puede estar tranquilo.
Los próximos rivales de Alianza Lima
El equipo blanquiazul está jugando ante Independiente de Avellaneda, ya después enfrentará a Unión Santa Fe y Colo Colo. Después de terminar el torneo, volverá al Perú para continuar con los entrenamientos con miras al partido ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul.
