- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Independiente
- Chivas vs Pachuca
- Fixture Liga 1 2026
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Diego Fucks, periodista de ESPN, quedó rendido ante jugador que firmó con Alianza: "Es bravo"
El reconocido periodista de la cadena ESPN, Diego 'Chavo' Fucks, fue contundente al elogiar al jugador que firmó hasta 2028 con Alianza Lima en el duelo contra Independiente.
Alianza Lima juega un amistoso internacional contra Independiente de Avellaneda por la Serie Río de La Plata 2026. En este gran encuentro entre ambos equipos, el comentarista deportivo de ESPN, Diego Fucks, no dudó en elogiar al ecuatoriano Eryc Castillo, extremo que renovó con el cuadro blanquiazul hasta fines del 2028.
PUEDES VER: Se fue de Alianza y ahora se rinde en elogios ante club campeón de la Liga 1: "Equipo grande"
Diego Fucks, periodista de ESPN, se rindió en elogios ante Eryc Castillo de Alianza Lima
En medio del primer tiempo entre Alianza e Independiente, Castillo demostró ser un jugador vital para el equipo 'íntimo' al gambetear de buena manera y así crear oportunidades de gol.
Eso sucedió en el minuto 28 de la primera mitad, cuando el atacante ecuatoriano le rompió la cintura a Barros Ayala y el conjunto blanquiazul estuvo cerca de anotar el primer gol del encuentro amistoso.
Tras ello, el periodista deportivo de ESPN, Diego 'Chavo' Fucks, se rindió en elogios ante Eryc Castillo por ser un jugador desequilibrante dentro del plantel de Alianza Lima ante Independiente por la Serie Río de La Plata.
Video: ESPN
"Castillo mano a mano es bravo, es una alta exigencia, sobre todo para Barros Ayala. Castillo es uno de los mejores jugadores que tiene Alianza Lima. A mitad de año de 2025 lo estuvieron buscando en España", relató en la cadena internacional.
Para 'Chavo' Fucks, Castillo demostró ser un futbolista temible cuando se enfrenta a un defensor en el mano a mano, pero en líneas generales le parece un buen jugador, por lo que mencionó que a mediados del 2025 lo quisieron desde el fútbol español.
Eryc Castillo renovó con Alianza Lima
Eryc Castillo firmó su contrato de renovación con Alianza Lima hasta diciembre de 2028, por lo que el cuadro blanquiazul se aseguró su pase en caso exista una gran oferta por el extremo ecuatoriano de 30 años.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90