Alianza Lima inició su pretemporada de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, antes tomó la radical decisión de ejecutar salidas por término de contrato y préstamos hacia otro club: Ese es el caso de Matías Succar, quien en medio de su presentación se rindió en elogios ante su nuevo club, Cienciano.

Futbolista se fue de Alianza Lima y ahora elogió a campeón de la Liga 1

Matías Succar Cañote, el flamante refuerzo del equipo cusqueño para la temporada 2026, a préstamo de Alianza, tuvo una conversación con el canal oficial del club y dejó fuertes comentarios.

Para Matías Succar, Cienciano del Cusco es uno de los clubes más grandes de Perú por haber ganado ligas nacionales y, sobre todo, competiciones internacionales como la Copa Sudamericana y la Recopa.

"Estoy feliz de estar aquí en Cienciano. Cusco es una ciudad muy linda, tiene una energía distinta. Cienciano es un equipo grande con torneos internacionales ganados y me hace mucha ilusión. Es mi primera experiencia en altura y sé que va a ser muy positiva", comenzó diciendo el delantero.

Succar dejó en claro que, si bien esta oportunidad en el 'Papa' es su primera vez en altura, dejará todo en la cancha para anotar goles que causen alegrías al pueblo cusqueño.

"Yo creo que el objetivo es ser protagonista en el torneo local y también a nivel internacional. Yo creo que Cienciano tiene la capacidad para hacerlo y hay que prepararnos de la mejor manera para llegar al partido contra Melgar", concluyó.

Además, el delantero de 26 años manifestó que se preparará de la mejor manera para disputar la Liga 1 y la Copa Sudamericana del 2026, competencias que se llevarán a cabo a lo largo de toda la temporada 2026.

Matías Succar en Alianza Lima

Matías Succar sigue perteneciendo a Alianza Lima debido a que tiene un contrato profesional hasta diciembre de 2027, pero debido a su bajo rendimiento durante el 2025, el cuadro blanquiazul decidió prestarlo a Cienciano por todo el 2026.

El atacante participó en la Copa Libertadores, la Sudamericana, el Torneo Apertura y el Clausura, sin embargo, no logró anotar goles a pesar de haber jugado 21 partidos oficiales, acumulando solo 403 minutos en el año.