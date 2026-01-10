Pablo Guede se rinde en elogios hacia Alianza Lima: "El equipo más grande de Perú"

Alianza Lima ha hecho lo mejor posible para renovar su plantel en esta nueva temporada. El equipo blanquiazul está entrenando nuevo comando técnico. Con el argentino Pablo Guede esperan lograr grandes cosas. Ahora, parece que el DT está más que contento con su nuevo trabajo y halagó al club.

"Muy contento de llegar al equipo más grande de perú. Es el último año de paolo, que se quiere retirar campeón", señaló Pablo Guede para las cámaras de Serie Río de la Plata. Todo esto sucedió en la previa del Alianza Lima vs Independiente. Lamentablemente no se pudieron quedar con la victoria tras caer 2-1 ante el equipo argentino.

Este tipo de partido de pretemporada son para probar a los jugadores, quizás el cambio de equipo hizo que Alianza Lima termine perdiendo el partido. Panlo Guede quiere conocer a profundidad a cada uno de sus pupílos, de esa manera logrará hacer jugar bien a su equipo. Aún tiene dos partidos más por disputar, muchos esperan que al menos consigan una victoria.

No hay chance para equivocarse

Si bien este tipo de partidos los están viendo como amistosos, los hinchas esperan que en los partidos oficiales Alianza Lima sea el protagonista. Tienen la presión de que Universitario va rumbo el tetracampeonato, además tienen que volver a luchar para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá su revancha el próximo miércoles 14 de enero, el rival será Club Atlético Unión. Este será su penúltimo partido en la Serie Río de la Plata. El último será ante Colo Colo en Chile y luego volverán al Perú. Después se prepararán para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami, partido que se jugará en Matute.