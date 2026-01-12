Guerrero sorprende con rotundo calificativo sobre Advíncula tras su llegada a Alianza: "Es un..."

Alianza Lima no logró iniciar con pie derecho su pretemporada luego de caer por 2-1 ante Independiente en la Serie Rio de la Plata. Cabe señalar que los blanquiazules contaron con algunas bajas por lesión y sin Luis Advíncula, quien recién se había integrado al grupo. Precisamente, Paolo Guerrero se pronunció sobre el fichaje del 'Rayo' para la Liga 1 2026 y no dudó en dar una inédita opinión.

Paolo Guerrero sorprende con rotundo calificativo sobre Luis Advíncula

Luis Advíncula se convirtió en una de las noticias de la semana tras concretar su fichaje por Alianza Lima. En ese contexto, durante una entrevista con ESPN, Paolo Guerrero fue consultado por la actualidad del lateral peruano, quien ya se sumó a los entrenamientos del equipo en Uruguay.

Ante ello, el ‘Depredador’ no dudó en elogiar a su amigo y ahora compañero de club. Guerrero sorprendió al compararlo con “el vino”, asegurando que con el paso de los años sigue mejorando. Además, destacó sus condiciones físicas y el talento que demuestra dentro del campo.

Video: ESPN

"Lo veo muy bien. Luis (Advíncula) es como el vino, mientras más pasa el tiempo es mejor. Es un jugador de muchas experiencia y calidad, tiene un enorme potencial físico, es muy fuerte y rápido. Nosotros le decimos que es zurdo, porque hace más goles que con la derecha. Tiene muchas virtudes, nos va a ayudar muchísimo y todo el grupo está feliz con su llegada", mencionó el jugador.

Asimismo, el veterano delantero bromeó al contar que en el plantel de Alianza Lima suelen decirle a Advíncula que es zurdo, ya que anota más goles con esa pierna que con la derecha, supuestamente su pierna hábil. Un reflejo del buen ambiente y la alegría que ha generado su incorporación al club.

¿Cuándo debutará Luis Advíncula con Alianza Lima?

El popular 'Bolt' no fue considerado para el partido ante Independiente, ya que aún no había sumado entrenamientos junto al equipo de Alianza Lima. No obstante, todo indica que podrá hacer su estreno con la blanquiazul este miércoles 14 de enero cuando se enfrenten ante Unión. Cabe señalar que Advíncula ha venido entrenando con Boca Juniors hasta su salida.