Exjugador de Alianza da el batacazo y firma por histórico club peruano: "Por todo el 2026"

Antes del cierre de mercado de fichajes, los equipos más importantes de Perú están sumando refuerzos de renombre para alcanzar sus objetivos de cara a final de temporada. Se confirmó que un exjugador de Alianza Lima estampó su firma por un club de provincia.

Unión Comercio es uno de los clubes que buscará su regreso a la Primera División a toda costa y para poder conseguirlo, primero debe asegurar un plantel de alta calidad. Por tal motivo, la institución viene trabajando en las renovaciones, así como de los fichajes para todo el 2026.

Ex Alianza Lima firmó por Unión Comercio para el 2026

A través de sus redes sociales, Unión Comercio confirmó la renovación de Gino Guerrero, jugador de 33 años que continuará su carrera en el 'Poderoso de San Martín' y de esta manera buscará recuperar la categoría y llegar a primera división. Recordemos que Guerrero jugó en Alianza Lima en los años 2011, 2012 y 2013.

"¡Gino Guerrero se queda en casa! Anunciamos la renovación de nuestro jugador Gino Guerrero por toda la temporada 2026. ¡Éxitos, Guerrero", fue la publicación que compartieron.

Gino Guerrero, ex Alianza, renovó con Unión Comercio.

Durante la temporada 2025, Gino Guerrero anotó dos goles y también dejó dos asistencias en un total de 12 partidos donde jugó por el 'Poderoso de San Martín'.

Antes de llegar al equipo por el cual jugará toda la temporada 2026, Guerrero ha pasado por otros grandes del fútbol peruano e internacional. Tales como: FC Cajamarca, Carlos Stein, UTC, Cusco FC, Melgar, Guaraní, Paços de Ferreira, entre otros.