Advíncula le hace llamativa broma a Guerrero sobre su edad en su llegada a Alianza: "Viejos..."

Luego de dejar Boca Juniors tras rescindir su contrato con el equipo argentino, Luis Advíncula se sumó a la concentración de Alianza Lima en Uruguay. El 'Rayo' aprovechó este momento para marcar distancia con Paolo Guerrero y bromeó con la edad del 'Depredador', quien está jugando su último año profesional en el fútbol.

Luis Advíncula llegó a Alianza Lima y su fichaje ilusionó a la hinchada blanquiazul. Aunque todavía no hay una fecha para su debut, la conexión con los jugadores no será un problema, ya que con la mayoría de ellos compartió en la selección peruana. Con quien tiene una relación cercana es con Paolo Guerrero, a quien llamó de "viejo" en una entrevista internacional.

Advíncula dio curioso calificativo a Paolo Guerrero

Durante su participación en la Serie Río de la Plata de Uruguay, un creador de contenido aprovechó para entrevistar a Luis Advíncula y Paolo Guerrero en medio de darle sus felicitaciones al 'Rayo' por haber llegado a Alianza. Sin embargo, no contaba con la respuesta que le daría el exjugador de Boca al preguntarle sobre si comparte la concentración con el delantero.

"¿Van a concentrar juntos?", fue la pregunta que le hicieron y entre risas, el lateral de Alianza Lima respondió: "No, yo no concentro con viejos". Luis Advíncula y Paolo Guerrero han compartido varios años en la selección peruana. Ahora, volverán a unirse sus caminos, pero esta vez por un club.

¿Por qué Luis Advíncula fichó por Alianza Lima?

A pesar de que todavía debía jugar con Boca Juniors hasta el 2026, Luis Advíncula rescindió su contrato para fichar por Alianza Lima por tema familiares y también por la oferta económica que le realizó la institución de La Victoria.

"Decidí interrumpir el contrato con Boca Juniors por un tema familiar. El club me ayudó a salir. Alianza Lima me hizo sentir bien desde el minuto y vine a cumplir un sueño familiar", sostuvo.