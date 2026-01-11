Se fue sorpresivamente de Alianza Lima y ahora es el gran refuerzo de club campeón peruano

Alianza Lima se encuentra en plena pretemporada para afianzar a su nuevo equipo titular bajo el mandato de Pablo Guede. Sin embargo, antes de este gran momento, los dirigentes tuvieron que terminar contratos con jugadores que no lograron cumplir las expectativas del club. Ese es el caso de Juan Delgado, quien se fue del club blanquiazul y ahora fue presentado como nuevo fichaje de Alianza Atlético.

Salió de Alianza Lima sin pena ni gloria y ahora es oficializado en club campeón peruano

Alianza Atlético no quiere dejar nada al azar y busca ser protagonista de la Liga 1 de la temporada 2026. Por ello, se encuentra buscando afianzar un gran plantel con jugadores que tuvieron paso por grandes equipos como Alianza Lima.

Por eso, a través de sus redes sociales, el equipo de Sullana anunció el fichaje de Juan Delgado como su nuevo mediocentro defensivo, sumándose al proyecto del Vendaval del Norte.

"Juan Delgado, mediocentro defensivo de 20 años, se une al Vendaval para aportar orden, despliegue y sacrificio en el centro del campo. ¡Bienvenido a casa, Juan!", se puede leer en el Facebook del club del norte.

De esta forma, Delgado superó su paso en Alianza para unirse a Alianza Atlético con tan solo 20 años, por lo que su carrera aún se encuentra en ascenso y espera consolidarse para poder emigrar al extranjero.

Juan Delgado en Alianza Lima

En el año 2025, Juan Delgado tuvo la oportunidad de debutar profesionalmente en la Liga 1 con Alianza Lima; sin embargo, no logró anotar goles.

Por el Torneo Apertura jugó 4 encuentros, y por la Copa Libertadores disputó 2 partidos. Sin embargo, donde tuvo más participación fue en la Liga 3. Por la tercera división, el volante defensivo fue utilizado 17 veces, siendo importante en ciertos partidos al dar una asistencia.