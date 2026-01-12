Óscar Pinto, exfigura de Alianza Lima, remece el mercado fichando por su anterior club: "Regresa"

Alianza Lima se ha distinguido por apostar por jóvenes talentos del fútbol peruano. Uno de esos casos fue el de Óscar Pinto, quien sobresalió en las menores de la selección peruana y llegó a firmar con el cuadro blanquiazul, aunque su etapa en el club no cumplió con las expectativas. Ahora, el volante nacional dio la gran sorpresa al confirmar su regreso a su anterior equipo para afrontar la Liga 1 2026.

Óscar Pinto, ex Alianza Lima, remece el mercado fichando por su anterior club

Alianza Lima ha venido sufriendo cambios en su equipo en las últimas horas y le dio salida a varios jugadores tras no cumplir las expectativas. Precisamente, uno de ellos fue Óscar Pinto, quien fue considerado como una de las grandes promesas, pero no logró consolidarse con los blanquiazules.

Ahora, el talentoso volante acaba de dar una gran sorpresa en el mercado de fichajes de la Liga 1, luego de concretar su llega rumbo a Comerciantes Unidos, tal como lo informó el reconocido periodista Ernesto Macedo. De esta manera, solo resta que el cuadro de provincia, donde jugó en 2024, oficialice esta contratación.

Óscar Pinto, ex Alianza Lima, concretó su regreso a Comerciantes Unidos para el 2026.

"Óscar Pinto es nuevo jugador de Comerciantes Unidos y competirá en la Liga 1 2026. Regresa el volante nacional al cuadro de Cutervo. Procedente de ADT", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Óscar Pinto tuvo un discreto paso por Alianza Lima

Cabe recordar que Óscar Pinto fue una de las gratas apariciones del fútbol peruano cuando destacó en la Sub-17 de la selección peruana. Tras ello, Alianza Lima decidió apostar por él y compró su pase desde la Universidad San Martín.

No obstante, en la escuadra 'íntima' no logró consolidarse durante las tres temporadas que disputó. Por lo que la dirección deportiva decidió no renovarle contrato a inicios del 2025 y se marchó gratis hacia ADT.

¿En qué clubes ha jugado Óscar Pinto?

Universidad San Martín

Alianza Lima

Sport Boys

Comerciantes Unidos

ADT de Tarma

Valor de mercado de Óscar Pinto

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Óscar Pinto a sus 23 años sigue ostentando una gran cotización en el mercado de fichajes del fútbol peruano, ya que está valorizado en 350 mil euros. Esta cifra puede seguir aumentando en caso el jugador logre mejorar su rendimiento, debido a que tiene un gran margen de mejorar.