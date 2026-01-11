Alianza Lima sorprende y dice adiós a una de sus máximas figuras: "Muchos éxitos"

Alianza Lima empezó el 2026 con la único idea de salir campeón. Así como han anunciado la llegada de grandes jugadores, ha sido un golpe muy duro despedir grandes figuras que se habían ganado el cariño del equipo y de la hinchada. Veremos si pueden encontrar un reemplazo a su altura, se va tras ganar varios títulos.

Se trata de Maryory Sánchez, conocida como "Mayito". Sí, la arquera titular del equipo femenino de Alianza Lima se despide tras lograr el bicampeonato de la Liga Femenina Peruana. Fue una de las líderes del plantel durante las temporadas 2024 y 2025. También es considerada como la mejor arquera del fútbol femenino peruano actual, seleccionado nacional y destacada por su seguridad bajo los tres palos.

Se desconocen exactamente los motivos de su salida de Alianza Lima, pero todo indicaría que no seguirá jugando en la Liga Femenina en Perú para vivir una nueva experiencia en el extranjero. Esa sería su prioridad. Anteriormente, ya jugó en Millonarios y Deportivo Cali, ambos de Colombia. Veremos cuál es su futuro, de todas maneras sabe que tiene las puertas abiertas en Matute.

¿En qué equipos ha jugado Maryory Sánchez?

Los equipos en los que ha jugado Maryory Sánchez son Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Deportivo Cali de Colombia, Academia Sport JC de Ecuador, Alianza Lima y Millonarios de Colombia.

¿Cuántos títulos tiene Maryory Sánchez?

Ha ganado la Liga Femenina Peruana en 2021, 2022, 2024 y 2025. Además en 2022 fue galardona como Mejor Arquera de la liga peruana. En redes sociales abundan los mensajes de despedida para ella. El hincha de Alianza Lima le tiene un gran cariño.