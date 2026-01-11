- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Hilal vs. Al Nassr
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Mr. Peet dio fuerte revelación sobre jugador que firmó hasta 2027 con Alianza: "Estaba lesionado"
Mr. Peet aseguró que un futbolista que fichó con Alianza Lima hasta fines de 2027 se encuentra en plena recuperación de una lesión complicada.
Alianza Lima perdió 2-1 ante Independiente de Avellaneda en la primera fecha de la Serie Río de La Plata disputada en Uruguay. Sin embargo, durante el partido, Josué Estrada no logró su mejor rendimiento y Mr. Peet explicó las verdaderas razones de su poca relevancia en el once blanquiazul.
PUEDES VER: Se fue de Alianza Lima y ahora es el gran refuerzo de club campeón peruano: "Bienvenido"
Mr. Peet dio fuerte confesión sobre futbolista que fichó por Alianza Lima hasta 2027
Peter Arévalo utilizó su programa llamado 'Madrugol' para revelar las verdaderas razones del por qué Josue Estrada no logró jugar del todo bien en su primer partido de pretemporada con Alianza.
Según reveló Mr. Peet, Estrada se encuentra en plena recuperación de una lesión que lo aquejó durante toda la temporada 2025, por lo que no pudo ser protagonista en aquella edición.
"Cuando se anunciaba a Estrada como titular, yo dije bien claro que estaba recién saliendo de una lesión, que no iba a arrancar. Recién está haciendo fútbol. Él recién ha salido de la lesión, lesión que le impidió terminar el año jugando o alternando. Estaba lesionado, se está recuperando. Por eso, dentro de las informaciones que recibí, dije que no se descarte a Chávez porque era una alternativa. Por eso dije que no iba a arrancar, está haciendo fútbol pero no iba a arrancar", mencionó.
Mr. Peet reveló que Josué Estrada viene recuperándose de una lesión y por eso no tuvo buen rendimiento ante Independiente.
Por esa razón, el periodista Arévalo dejó en claro que Josué Estrada tenía la gran posibilidad de no arrancar el encuentro ante Independiente por la primera fecha de la Serie Río de La Plata, sin embargo, entró en la segunda mitad.
La revelación de Mr. Peet tendría mucho que ver en la alineación inicial que propuso Pablo Guede para enfrentar al cuadro argentino, pues colocó como lateral a Jairo Vélez cuando no era su habitual posición.
No obstante, el técnico decidió sacar de la cancha al ecuatoriano-peruano para hacer entrar a Josué Estrada en el segundo tiempo del Alianza Lima ante Independiente de Avellaneda.
Josué Estrada fichó hasta 2027 con Alianza Lima
Josué Daniel Estrada Aguilar llegó a Alianza desde Cienciano del Cusco a mitad de temporada y al inicio del Torneo Clausura del 2025. El contrato que le ofreció el cuadro blanquiazul al lateral derecho fue hasta diciembre del 2027; sin embargo, no logró jugar muchos partidos en la temporada pasada.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90