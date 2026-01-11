Revelan estado de Luis Ramos tras lesionarse y perderse el Alianza Lima vs Independiente

La gran ausencia del partido entre Alianza Lima vs Independiente fue Luis Ramos. El delantero, nuevo fichaje blanquiazul, no fue considerado para este duelo para sorpresa de muchos. Era la oportunidad de ver su debut con su nuevo equipo, pero al final terminó viendo todo desde la tribuna junto con jugadores como Kevin Quevedo y Luis Advíncula.

Se reveló que el futbolista había tenido molestias que no le habían permitido ser convocado, ahora parece que todo eso está quedando en el pasado. Según el periodista Gerson Cuba, el nuevo '9' de Alianza Lima superó la molestia que presentaba y ya realizó trabajos tácticos en los entrenamientos con Pablo Guede.

Luis Ramos viene progresando en Alianza Lima | Vía Gerson Cuba

Finalmente, no se trataría algo de gravedad como muchos pensaban. El ex América de Cali es la gran apuesta de Alianza Lima en la delantera y ya quieren verlo jugar. Lo más probable es que en el próximo partido ya sea considerado. Veremos que posición le asignan, ya que Pablo Guede viene trabajando con dos delanteros. Como '9' en solitario también puede que le vaya bien.

Alianza Lima compró a Luis Ramos

A pesar de que tenía más ofertas, Alianza Lima le presentó a Luis Ramos un proyecto sólido y le ofreció un gran salario por las próximas tres temporadas. Fue así como en Matute terminaron pagando cerca de 900 mil dólares por la compra del delantero, este dinero lo recibió Cusco FC, club que era dueño de su carta pase.

Posible debut de Luis Ramos

Alianza Lima no pudo ante Independiente, pero tendrá su revancha ante un nuevo equipo argentino: Atlético Unión. Este partido podría significar la prímera vez de Luis Ramos con los colores de Alianza Lima. El partido es el próximo miércoles, tiene tiempo de sobra para poder recuperarse y estar al 100%.