Prestigioso medio argentino no se midió y lanzó dura crítica a Alianza tras derrota: "Dieron..."

Independiente de Avellaneda comenzó de gran manera su gira en Uruguay luego de derrotar 2-1 a Alianza Lima en un partido de pretemporada por la Serie Río de la Plata 2026 desde Montevideo. El 'Rojo' se alista para lo que será el próximo inicio de la Liga Profesional y ahora tendrán otra prueba contra Everton de Chile, donde buscarán una nueva victoria al hilo.

Prensa argentina y la fuerte crítica contra Alianza Lima

Por el lado del rival, el elenco peruano evidenció algunas desconcentraciones que terminaron favoreciendo al 'Orgullo Nacional', sobretodo en la segunda parte del compromiso. Situación casi similar ocurrió con el equipo de Gustavo Quinteros donde en algunos tramos del partido reflejaron poca preparación; por consiguiente, la prensa de argentina señaló que los íntimos fueron muy permisivos en la primera línea.

Prensa argentina y su reacción tras derrota de Alianza Lima/Foto: Olé

"El partido dio poco en sí mismo. Un típico encuentro de pretemporada en el que el Rojo lució falto de ritmo. Es más, no supo aprovechar los errores defensivos de los comandados por Pablo Guede, que dieron varias concesiones en la faz defensiva", precisó Olé.

Por otro lado, Olé de Argentina resaltó que las modificaciones de Independiente le dieron un giro al partido, ya que en un primer momento el equipo no estuvo muy concentrado y le dio bastante licencia a Alianza Lima para que puedan abrir el marcador sobre los 56 minutos.

"El encuentro cambió con las variantes. Más allá de que al 'Rojo' lo durmieron de arranque con el gol de Alan Cantero, luego reaccionó rápido. Gran parte de esa levantada tuvo que ver con Abaldo. El ex Gimnasia entró enchufado en el entretiempo. Convirtió el empate y luego gestó una jugada sensacional para asistir a Montiel, quien definió de zurda para poner el 2-1 final del conjunto de Avellaneda", concluyeron.