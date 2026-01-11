Gustavo Quinteros, DT de Independiente, dio firme calificativo al triunfo ante Alianza: "El rival..."

Alianza Lima no tuvo un buen inicio en la Serie Río de La Plata 2026 tras caer por un marcador de 2-1 ante Independiente de Avellaneda en el Estadio Parque Alfredo Victor Viera de Montevideo. El cuadro de Pablo Guede comenzó abriendo el marcador con un golazo de Alan Cantero, sin embargo, sobre el segundo tiempo, 'El Rojo' dio muestra de mayor efectividad para quedarse con la victoria.

DT de Independiente calificó el triunfo ante Alianza Lima

Precisamente, tras el pitazo final, el estratega del 'Orgullo Nacional, Gustavo Quinteros brindó declaraciones ante los medios y resaltó de gran manera la actitud de sus dirigidos en la segunda mitad. El argentino aseguró que dos jugadas claves fueron determinantes para vencer a los íntimos en este primer partido de pretemporada, por lo que, en líneas generales calificó el triunfo como "positivo".

"Es bueno eso de que hicieran un gol, tuvieron un par de errores en salida de juego, el viento, el estado de la cancha, un poco alto el pasto, en un par de salidas fallamos, el rival casi nos hace un gol, luego convirtieron y lo bueno es que revertimos la situación con un tiro libre y con una muy buena jugada de cambio de frente. Creo que es todo positivo en este primer partido amistoso, esperemos que siga así", sostuvo.

(Video: Serie Río de la Plata 2026)

Quinteros también señaló que uno de los objetivos del club es darle mayor protagonismo a las jóvenes promesas, sobretodo para que puedan tener el mismo ritmo futbolístico que los jugadores más experimentados del plantel.

"Vamos a tratar de hacer lo mismo el próximo partido, la idea es siempre preparar jugadores jóvenes también. Nosotros tenemos una base del equipo que terminó jugando y entró casi todo en el segundo tiempo. Pero queremos ver a los chicos jóvenes, jugadores que llegaron para ver que agarren lo táctico, se conozcan y puedan adaptarse rápido al fútbol de Independiente", sentenció.

¿Cuándo juega Independiente vs Everton de Chile?

El encuentro que afrontará Independiente vs Everton de Chile se jugará este martes 13 de enero en el Estadio Parque Alfredo Victor Viera de Montevideo a las 19:00 horas de Perú, a través de la plataforma streaming de Disney+ Premium.