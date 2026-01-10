Oliver Sonne no dudó en destacar la competitividad de gran refuerzo de Alianza Lima: "Enorme"

Previo a lo que fue la aplastante goleada de Burnley por 5-1 contra Millwall por la FA Cup, Oliver Sonne brindó una reciente entrevista donde habló de varios temas. Dentro de ellos, sobre su presente con los 'Clarets' tras sumar su primer año en el club, la lucha por el puesto con Kyle Walker e incluso su etapa en la selección peruana.

Oliver Sonne resaltó a flamante contratación de Alianza Lima

En una conversación para Burnley Express, el popular 'Vikingo' compartió el sentir del combinado patrio sobre no haber conseguido el boleto al Mundial de Norteamérica 2026, situación que calificó como muy "triste". De otro lado, aseguró que la 'Bicolor' aún debe afianzar su rendimiento con la llegada de un nuevo entrenador; a su vez, se refirió a la sana rivalidad con el 'Rayo, Luis Advíncula, quien acaba de fichar por Alianza Lima procedente del fútbol argentino.

"Tuve una competencia muy, muy buena también con el lateral derecho Luis Advíncula, que en ese momento jugaba en Boca Juniors, un club enorme también", expresó el lateral de 25 años.

Luis Advíncula firmó por Alianza Lima tras su paso en Boca Juniors

¿Qué dijo Oliver Sonne sobre la rivalidad con Kyle Walker?

Consultado sobre su competencia con el ex Manchester City en el elenco 'Vinotinto', Sonne dejó en claro que lo tiene como un referente en su posición, asimismo, aseguró que viene siendo todo un reto tratar de alcanzar su impresionante nivel.

"Kyle Walker, por supuesto, es un gran nombre y es uno de los jugadores que cuando tenía 17 o 18 años, cuando entré a YouTube y busqué defensores derechos, laterales derechos, mirar sus momentos destacados era algo que quería ser. Siempre es difícil cuando tienes esas pequeñas batallas, pero en general, es un hombre realmente, realmente bueno", agregó.

Kyle Walker es titular en Burnley por la Premier League

El mensaje de Oliver Sonne tras su primera temporada con Burnley

Siendo consciente que aún debe consolidar su nivel con los 'Clarets', Oliver Sonne precisó que su objetivo, junto con el grupo es poder mejorar y esforzarse para salvar la categoría en la Premier League 2025-26. "Ha habido altibajos y siento que, como futbolistas, seguimos exigiendo que queremos más y queremos más y, a veces, nos olvidamos de detenernos y mirar todas las cosas que hemos hecho", sentenció.