Oliver Sonne recibe tajante noticia de Burnley de cara a su partido ante Everton por Premier League

Burnley necesita el triunfo en casa a como de lugar ante Everton por la Premier League. El equipo de Oliver Sonne se encuentra en zona de descenso, por lo que no tiene margen de error en las siguientes jornadas que registra por delante. Bajo esa premisa, el DT Scott Parker le informó al lateral de la selección peruana que será suplente en este vital encuentro en el Turf Moor.

Oliver Sonne será suplente en el Burnley vs Everton

Por la jornada 18 de la Premier League de Inglaterra, Burnley decidió incluir a Oliver Sonne dentro de los convocados para el duelo ante Everton en condición de local. Por si fuera poco, el comando técnico le comunicó a nuestro compatriota que será suplente en este encuentro clave de la temporada, por lo que estará a la espera de tener un ingreso que aporte a las intenciones de Scott Parker.

Una vez más, Oliver Sonne vuelve a ser considerado en el primer equipo de Burnley, luego de estar meses desconvocado por decisiones no reveladas de la institución y mismo jugador. Lo cierto, es que el presente se hace favorable para el lateral de la Bicolor, quien quiere ganarse el puesto por la banda derecha en una de las ligas top de Europa.

Oliver Sonne suma tres convocatorias consecutivas en Premier League

Luego de perderse 12 partidos de Premier League en la presente temporada, Oliver Sonne ahora registra tres convocatorias consecutivas en Burnley para alegría de los aficionados. El lateral sumó 13 minutos en cada uno de los recientes duelos ante Fulham y Bournemouth. Ahora, aguarda tener mayor continuidad ante Everton, sabiendo que el equipo violeta no puede volver a tropezar en casa.