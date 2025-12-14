¿Renuncia? Oliver Sonne deja rotundo comentario luego de su gol en Premier League: "Devastado"

Oliver Sonne fue noticia a nivel nacional e internacional tras su gol con Burnley en la Premier League de Inglaterra. El lateral de la selección peruana volvió a jugar un partido luego de 12 cotejos sin ser considerado, por lo que demostró en pocos minutos que está para pelear el puesto y luchar por salvar del descenso a su equipo.

Justamente, el 'Vikingo' rompió su silencio un día después de la gran noche en lo personal por volver con gol a la Premier League. Sin embargo, expresó su sentir por el momento que vive el club de Burnley y que está con la necesidad de sumar puntos para no peligrar su presencia en Primera División.

A través de redes sociales, Oliver Sonne dejó un contundente mensaje en el que anuncia estar "devastado" por ver que su anotación no valió mucho para que Burnley haga respetar su localía ante Fulham. No obstante, agradece el apoyo de los hinchas y se compromete a recuperarse para conseguir los tres puntos en los siguientes encuentros.

"Absolutamente devastado con el resultado. Este grupo es muy especial y nos recuperaremos más fuertes que nunca, sin duda. ¡El apoyo de los fans fue increíble como siempre!", manifestó Oliver Sonne a través de su cuenta oficial de Instagram.

Oliver Sonne se pronuncia tras su gol con Burnley en la Premier League.

Así fue el gol de Oliver Sonne en la Premier League

Sobre los 85 minutos, Oliver Sonne apareció en el área como un falso '9' y aprovechó un balón que quedó suelto para definir con gran categoría el descuento de Burnley. El tiempo fue su mayor enemigo ya que no se generó más ocasiones de gol para rescatar, como mínimo, el empate ante Fulham en casa.

(VIDEO: ESPN)

Próximo partido de Burnley de Oliver Sonne

El siguiente partido de Burnley de Oliver Sonne será ante Bournemouth por la Premier League de Inglaterra. Este duelo fue programado para el próximo sábado 20 de diciembre a partir de las 10:00 horas de Perú (15:00 horas GMT).