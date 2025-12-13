0
Oliver Sonne anotó golazo a Fulham en su regreso a Burnley luego de 12 partidos sin jugar

Oliver Sonne volvió a jugar un partido oficial con Burnley y anotó un golazo que fue celebrado con mucha algarabía por el seleccionado peruano.

Luis Blancas
Oliver Sonne anotó un golazo luego de 12 partidos sin jugar por Burnley
Oliver Sonne anotó un golazo luego de 12 partidos sin jugar por Burnley | Composición: Líbero
Oliver Sonne volvió a disputar un partido oficial con Burnley luego de 81 días sin jugar y, tras ingresar en el segundo tiempo, anotó un golazo en la derrota por 3 a 2 de su club ante Fulham en la jornada 16 de la Premier League.

Burnley se mide ante Fulham por la fecha 16 de la Premier League 2025-26

PUEDES VER: Oficial: DT de Burnley tomó terminante medida con Oliver Sonne para duelo ante Fulham

Oliver Sonne anotó un golazo a Fulham luego de 81 días sin disputar un partido oficial con Burnley

A los 85 minutos del segundo tiempo, Oliver Sonne recibió un balón en el centro del área de Fulham, controló y definió con mucha calidad para descontar el marcador a 3 a 2 en la derrota sufrida por Burnley ante su similar.

Video: Sky Sports

A los 77 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro se encontraba con un marcador de 3-1 en contra para el club peruano, el técnico Scott Parker decidió hacer ingresar a Sonne por Axel Tuanzebe y así dinamizar el partido.

Este ingreso le sirvió a Burnley para que el lateral derecho de la selección peruana anotara un golazo luego de 12 partidos sin jugar un duelo oficial por la Premier League. Su tanto fue celebrado con mucha algarabía, pero también de forma concreta, ya que su equipo sufría una derrota.

De esta forma, Oliver Sonne volvió a sentir el fútbol de cerca y con este gol podría ser considerado más por su entrenador, Scott Parker, quien no lo tenía en la lista de convocados. Sin embargo, debido a las múltiples bajas por lesiones, el peruano fue tomado en cuenta para enfrentar a Fulham.

Sonne vuelve luego de perderse encuentros clave contra Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Leeds, West Ham, Crystal Palace, entre otros.

Sin embargo, ahora sumó su cuarto juego oficial disputando la Premier League con la camiseta de Burnley. Antes de Fulham, también jugó en las derrotas ante Tottenham y Manchester United y en la victoria ante Sunderland.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Fútbol Peruano