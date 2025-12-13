Oficial: DT de Burnley tomó terminante medida con Oliver Sonne para duelo ante Fulham

¡Partido clave! Este sábado, Burnley recibe en casa a Fulham correspondiente a la jornada 16 de la Premier League 2025-26. En esa línea, a poco de este vital compromiso, el actual entrenador de los 'Clarets', Scott Parker tomó una impactante decisión con el futbolista Oliver Sonne.

La medida que tomó el DT de Burnley con Oliver Sonne ante Fulham

Para sorpresa de toda la hinchada, y luego de 12 partidos, el 'Vikingo' regresó a una convocatoria oficial con su actual equipo frente a los 'Pueblerinos'. Tras el anuncio del club en sus redes sociales, se confirma que el lateral de 25 años estará en el banquillo, a la espera de volver a tener minutos esta temporada.

La última vez que el también interior derecho entró en lista fue el pasado 30 de agosto cuando el cuadro de Parker se vio las caras ante Manchester United por la tercera fecha de la Premier. Desde entonces Sonne ha sido uno de los grandes ausentes con su equipo durante el torneo.

Convocatoria de Burnley ante Fulham por la Premier League

La noticia se da en medio del duro panorama que atraviesa Burnley en la Premier League, ya que varios de los integrantes del plantel que juegan en el mismo sector que el jugador peruano se encuentran lesionados. Nos referimos a Axel Tuanzebe, Connor Roberts, además de Kyle Walker, quien está suspendido.

Burnley tiene la obligación de reencontrarse con el triunfo en condición de local, ya que en la actualidad, los 'Clarets' marchan penúltimos en la tabla de posiciones de la liga inglesa con 10 unidades. Esta situación compromete seriamente a Scott Parker, quien no sabe lo que es ganar desde hace 6 encuentros. Su última victoria fue contra Wolves por la jornada 9 del torneo.

Los números de Oliver Sonne con Burnley esta temporada

Evidentemente, Oliver Sonne no ha tenido la continuidad deseada en su actual elenco y ahora está de vuelta después de casi 2 meses y medio a una convocatoria. De acuerdo a sus registros, el lateral derecho apenas ha disputado 5 cotejos entre la Premier League y la EFL Cup 2025/26, además tiene 1 anotación y en promedio suma 283 minutos.