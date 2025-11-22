Burnley dejó fuera a Oliver Sonne ante Chelsea y desde Inglaterra revelan la verdad: "No está..."

Uno de los partidos más esperados del fin de semana es el de Burnley vs Chelsea por la Premier League de Inglaterra. Millones de aficionados peruanos aguardaban ver el regreso de Oliver Sonne, pero nuevamente el comando técnico lo dejó fuera de los integrantes para estos 90 minutos.

Bajo este panorama, las redes sociales estallaron al no ver la presencia del lateral-peruano de 25 años, por lo que seguidores desde Inglaterra expresaron públicamente la razón del por qué no está dentro de la nómina final para los cotejos oficiales de la presente temporada.

Y es que manifiestan desde suelo europeo que Oliver Sonne no viene siendo considerado por el comando técnico al solicitar licencia en vista a que será papá. No es un pronunciamiento oficial de la institución de Burnley ni del jugador, pero aficionados con estadía en Inglaterra vienen brindado estos comentarios.

"Sonne no está siendo considerado porque va a ser PAPÁ y está de licencia…", revelan desde Inglaterra los usuarios seguidores del Burnley de Inglaterra.

Redes sociales comentan la ausencia de Oliver Sonne.

Fuera de ello, se pone en duda esta razón que expresan los seguidores de Burnley de Inglaterra ante el presente que vive Oliver Sonne. El jugador sigue siendo considerado por el equipo en las recientes publicaciones de las distintas plataformas, pero no juega desde hace semanas un cotejo oficial.

Números de Oliver Sonne con Burnley

En lo que va de la presente temporada 2025-26, Oliver Sonne ha afrontado un total de 5 partidos entre Premier League y EFL Cup. El lateral danés-peruano registra un gol en el segundo certamen en mención, con un total de 283 minutos. Su último duelo oficial fue en la eliminación de Burnley en la tercera ronda de la EFL Cup ante Cardiff, el cual se disputó el 23 de septiembre del 2025.