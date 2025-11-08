Oliver Sonne recibió impactante noticia en Burnley tras quedar fuera de la selección peruana

Oliver Sonne es considerado como un jugador esencial para el próximo proceso de la selección peruana y como uno de los que encabezará el recambio generacional. No obstante, no fue considerado en la lista de convocados para los amistosos ante Rusia y Chile. En medio de ello, el futbolista recibió una dura noticia con el Burnley para el próximo partido de la Premier League.

El 'Vikingo' no atraviesa su mejor presente deportivo en la temporada, pues no es considerado como un jugador esencial por su DT Scott Parker. Una situación que lo ha llevado a quedarse sin minutos en el Burnley.

En ese sentido, su presente no parece mejorar en un futuro próximo, pues mediante su redes sociales, el Burnley anunció su lista de jugadores convocados para su próximo enfrentamiento ante West Ham por la fecha 11 de la Premier League 2025/2026, donde lo más llamativo fue la nueva ausencia de Oliver Sonne entre los jugadores convocados.

Burnley anunció sus convocados para enfrentar al West Ham sin Oliver Sonne.

Con esta decisión, queda claro que el lateral peruano no entra en los planes del Burnley para la presente temporada. Su situación genera preocupación, ya que acumula ocho partidos consecutivos sin ser considerado en la convocatoria.

Cabe recordar que Sonne había iniciado la campaña con buen ritmo, siendo tomado en cuenta en los primeros encuentros e incluso anotando un gol por la EFL Cup. Sin embargo, con el paso de las jornadas fue perdiendo espacio hasta quedarse sin minutos. Todo apunta a que deberá buscar una salida a mitad de temporada para sumar continuidad y mantener su nivel competitivo.

¿Por qué Oliver Sonne no fue convocado con la selección peruana?

El técnico Manuel Barreto volvió a dejar fuera de la convocatoria de la selección peruana a Oliver Sonne por segunda vez consecutiva, una decisión que causó sorpresa entre los hinchas, ya que el lateral es uno de los futbolistas más queridos y muchos lo ven como el futuro titular por la banda derecha.

Sin embargo, esta medida no estaría relacionada con su falta de minutos. Según informó RPP, el ‘Vikingo’ no fue incluido en la nómina debido a un tema geopolítico: al haber nacido en Dinamarca y poseer nacionalidad danesa, su ingreso a Rusia, país donde la ‘Bicolor’ disputará sus amistosos, se complica. Esto porque en territorio ruso se considera hostil al Estado danés por el conflicto bélico vigente con Ucrania.