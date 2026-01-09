- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, sábado 10 de enero: programación y dónde ver fútbol online
Agenda completa de partidos en vivo que se disputará este sábado 10 de enero. Tenemos fútbol en LaLiga española, Serie A italiana, Bundesliga alemana y FA Cup.
Este sábado 10 de enero continúa la programación de las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos los partidos más importantes que se disputarán en LaLiga, Serie A, Bundesliga, FA Cup, Copa Africana de Naciones y Liga MX. Consulta el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Real Oviedo vs Real Betis
|DIRECTV Sports, DGO
|10:15
|Villarreal vs Alavés
|ESPN3, Disney+
|12:30
|Girona vs Osasuna
|DIRECTV Sports, DGO
|15:00
|Valencia vs Elche
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Como vs Bologna
|ESPN, Disney+
|9:00
|Udinese vs Pisa
|Disney+
|12:00
|Roma vs Sassuolo
|ESPN2, Disney+
|14:45
|Atalanta vs Torino
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Heidenheim vs Köln
|Disney+
|9:30
|St. Pauli vs RB Leipzig
|ESPN2, Disney+
|9:30
|Werder Bremen vs Hoffenheim
|Disney+
|9:30
|Union Berlin vs Mainz 05
|Disney+
|9:30
|Freiburg vs Hamburger
|Disney+
|12:30
|Bayer Leverkusen vs Stuttgart
|Disney+
Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Vitória Guimarães vs Sporting Braga
Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Argelia vs Nigeria
|Claro Sports, Zapping
|14:00
|Egipto vs Costa de Marfil
|Claro Sports, Win Sports, Zapping
Partidos de hoy en FA Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:15
|Everton vs Sunderland
|Disney+, Zapping
|7:15
|Cheltenham Town vs Leicester City
|Disney+
|7:15
|Macclesfield vs Crystal Palace
|Disney+
|7:15
|Wolverhampton vs Shrewsbury Town
|Disney+
|10:00
|Newcastle vs AFC Bournemouth
|Disney+
|10:00
|Boreham Wood vs Burton Albion
|Disney+
|10:00
|Burnley vs Millwall
|Disney+
|10:00
|Doncaster Rovers vs Southampton
|Disney+
|10:00
|Fulham vs Middlesbrough
|Disney+
|10:00
|Ipswich Town vs Blackpool
|Disney+
|10:00
|Stoke City vs Coventry City
|Disney+
|10:00
|Sheffield Wednesday vs Brentford
|Disney+
|10:00
|Salford City vs Swindon Town
|Disney+
|10:00
|Manchester City vs Exeter City
|Disney+
|12:45
|Bristol City vs Watford
|Disney+
|12:45
|Cambridge United vs Birmingham
|Disney+
|12:45
|Grimsby Town vs Weston-super-Mare
|Disney+
|12:45
|Tottenham vs Aston Villa
|ESPN, Disney+
|15:00
|Charlton Athletic vs Chelsea
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Eredivisie
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|AZ vs Volendam
|Disney+
|12:45
|Twente vs PEC Zwolle
|ESPN 3
|14:00
|PSV vs Excelsior
|Disney+
|15:00
|Groningen vs NAC Breda
|ESPN 2, Watch ESPN
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:07
|Guadalajara vs Pachuca
|Telemundo, UNIVERSO, Amazon Prime Video
|20:00
|León vs Cruz Azul
|TUDN, Univision, FOX Mexico
|20:00
|Santos Laguna vs Necaxa
|Zapping
|22:00
|Monterrey vs Toluca
|Zapping
Horario de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
