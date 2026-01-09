0
Sorteo Fixture de Liga 1 2026 hoy EN VIVO

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 10 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Agenda completa de partidos en vivo que se disputará este sábado 10 de enero. Tenemos fútbol en LaLiga española, Serie A italiana, Bundesliga alemana y FA Cup.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 10 de enero
Programación de partidos en vivo para este sábado 10 de enero | FOTO: LIBERO
Este sábado 10 de enero continúa la programación de las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos los partidos más importantes que se disputarán en LaLiga, Serie A, Bundesliga, FA Cup, Copa Africana de Naciones y Liga MX. Consulta el horario y canales de transmisión.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan por la final de la Supercopa de España

PUEDES VER: Canal confirmado para ver clásico Barcelona vs Real Madrid por final de la Supercopa de España

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Real Oviedo vs Real BetisDIRECTV Sports, DGO
10:15Villarreal vs AlavésESPN3, Disney+
12:30Girona vs OsasunaDIRECTV Sports, DGO
15:00Valencia vs ElcheDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Como vs BolognaESPN, Disney+
9:00Udinese vs PisaDisney+
12:00Roma vs SassuoloESPN2, Disney+
14:45Atalanta vs TorinoESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Heidenheim vs KölnDisney+
9:30St. Pauli vs RB LeipzigESPN2, Disney+
9:30Werder Bremen vs HoffenheimDisney+
9:30Union Berlin vs Mainz 05Disney+
9:30Freiburg vs HamburgerDisney+
12:30Bayer Leverkusen vs StuttgartDisney+

Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Vitória Guimarães vs Sporting Braga

Partidos de hoy en Copa Africana de Naciones

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Argelia vs NigeriaClaro Sports, Zapping
14:00Egipto vs Costa de MarfilClaro Sports, Win Sports, Zapping

Partidos de hoy en FA Cup

HORARIOPARTIDOSTV
7:15Everton vs SunderlandDisney+, Zapping
7:15Cheltenham Town vs Leicester CityDisney+
7:15Macclesfield vs Crystal PalaceDisney+
7:15Wolverhampton vs Shrewsbury TownDisney+
10:00Newcastle vs AFC BournemouthDisney+
10:00Boreham Wood vs Burton AlbionDisney+
10:00Burnley vs MillwallDisney+
10:00Doncaster Rovers vs SouthamptonDisney+
10:00Fulham vs MiddlesbroughDisney+
10:00Ipswich Town vs BlackpoolDisney+
10:00Stoke City vs Coventry CityDisney+
10:00Sheffield Wednesday vs BrentfordDisney+
10:00Salford City vs Swindon TownDisney+
10:00Manchester City vs Exeter CityDisney+
12:45Bristol City vs WatfordDisney+
12:45Cambridge United vs BirminghamDisney+
12:45Grimsby Town vs Weston-super-MareDisney+
12:45Tottenham vs Aston VillaESPN, Disney+
15:00Charlton Athletic vs ChelseaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Eredivisie

HORARIOPARTIDOSTV
10:30AZ vs VolendamDisney+
12:45Twente vs PEC ZwolleESPN 3
14:00PSV vs ExcelsiorDisney+
15:00Groningen vs NAC BredaESPN 2, Watch ESPN

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:07Guadalajara vs PachucaTelemundo, UNIVERSO, Amazon Prime Video
20:00León vs Cruz AzulTUDN, Univision, FOX Mexico
20:00Santos Laguna vs NecaxaZapping
22:00Monterrey vs TolucaZapping

Horario de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

