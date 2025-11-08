Directivo del Núremberg dejó firme mensaje por convocatoria de Fabio Gruber con Perú: "Es un..."

0
Desde Alemania reaccionaron a la convocatoria de Fabio Gruber con la selección peruana para los amistosos. Joti Chatzialexiou, directivo del FC Núremberg se pronunció sobre su llamado.

Angel Curo
Directivo del Núremberg dejó firme mensaje por convocatoria de Fabio Gruber con Perú
Directivo del Núremberg dejó firme mensaje por convocatoria de Fabio Gruber con Perú | FC Núremberg | Composición: Líbero
La selección peruana dio a conocer su lista de convocados para los amistosos ante Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre. En esta nómina figuran varias figuras jóvenes en medio del recambio generacional. Uno de ellos fue Fabio Gruber, defensa del FC Núremberg de Alemania. Luego de su convocatoria, un directivo del club alemán se pronunció sobre su llamado. ¿Qué dijeron del 'eurocausa'?

Fabio Gruber es sin lugar a dudas el jugador que más expectativas a generado en la hinchada en esta nueva convocatoria, y es que se trata de un destacado defensa que viene siendo titular en el FC Núremberg en la segunda división de Alemania. Por ello, su llamado no pasó desapercibido.

Directivo del Núremberg opinó sobre la convocatoria de Fabio Gruber

En esa línea, Joti Chatzialexiou, director deportivo del FC Núremberg, se refirió a la convocatoria del joven zaguero en una entrevista con el reconocido diario alemán 'Bild'. El directivo expresó la alegría del club por el llamado internacional de Gruber, a quien consideró un futbolista con gran proyección y ejemplo de perseverancia.

Fabio Gruber

Fabio Gruber recibió elogios tras su convocatoria con Perú.

"Esto es parte del juego. Es importante para él y también para nosotros. Me alegro por él (Fabio Gruber) porque vino de la tercera división, luchó para llegar hasta ahí y perseveró. Es un verdadero reconocimiento que ahora sea jugador de la selección nacional", mencionó el directivo.

Asimismo, el dirigente confirmó que Fabio Gruber viajó recientemente al Perú para agilizar los trámites de su DNI, requisito necesario para poder jugar con la 'Bicolor', y destacó que el club le otorgó todas las facilidades para hacerlo.

"Queríamos asegurarnos de que pudiera jugar en la selección nacional. Y tenía que estar allí (en Perú) en persona para agilizar los trámites", indicó Joti Chatzialexiou.

Fabio Gruber y su gratificante presente en medio de su convocatoria con Perú

El defensa con raíces peruanas por parte de su madre llegará a su primera convocatoria con la selección absoluta en un gran momento futbolístico. Con 23 años, el zaguero se ha consolidado como titular indiscutible en el FC Núremberg, donde ha disputado 13 partidos en lo que va de la temporada, acumulando 1200 minutos y portando la capitanía en varias ocasiones.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

