Barreto sorprende al revelar el tremendo gesto de Fabio Gruber con la selección peruana: "Es…"

La selección peruana tendrá sus últimos partidos amistosos del 2025 cuando enfrente a Rusia y Chile. En ese contexto, el entrenador interino de la Blanquirroja, Manuel Barreto, dio a conocer su lista de convocados con muchas sorpresas, como fue el llamado del futbolista Fabio Gruber.

El defensa que juega en el Nuremberg de la Segunda División de Alemania, tendrá su primera experiencia en la Bicolor a sus 23 años, generando gran expectativa en los hinchas. Como era de esperarse, el estratega nacional fue consultado en conferencia de prensa sobre este llamado.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre Fabio Gruber?

“Para que Fabio pueda sacar y tramitar todos sus papeles peruanos, él estuvo acá hace tres semanas, lo hemos tenido acá haciendo los trámites para que pueda sacar su DNI. La predisposición, las ganas por estar desde que hablamos con él. Vino de un día para otro, menos de 24 horas, a RENIEC, como cualquier peruano, demuestran las ganas que él tiene de estar”, dijo a Ovación.

(Video: Ovación)

En esa línea, resaltó que un poco antes de la convocatoria contra Chile para el amistoso por fecha FIFA, ahí no podían convocarlo porque todavía no tenía los papeles en regla. Manuel Barreto no dudó en calificarlo con un rotundo mensaje a su nuevo pupilo.

“Es un chico joven, que viene haciéndolo muy bien en la Bundesliga 2 y seguramente va a tener minutos. Veremos en qué partido”, agregó el técnico de la Blanquirroja que asumirá un nuevo examen con el plantel en el cierre del año.