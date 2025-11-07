- Hoy:
¿Baja? Anuncian impactante noticia sobre Erick Noriega tras convocatoria con Perú: "No viajará..."
¡Atención! Luego de la convocatoria oficial de la selección peruana, se conoció una sorpresiva noticia sobre el defensa Erick Noriega con miras al amistoso ante Rusia.
La selección peruana está a solo días de afrontar un nuevo desafío internacional ante Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre desde San Petersburgo. Por su parte, después de hacerse oficial la convocatoria, anunciaron una importante noticia respecto al defensa de Gremio, Erick Noriega. ¿Qué pasó?
Anuncian importante noticia sobre Erick Noriega tras convocatoria por Perú
Según el periodista Gerson Cuba, y acorde al itinerario programado, el futbolista decidió ir de manera directa hasta Rusia, donde podrá encontrarse con el resto de la delegación nacional. Ello, ya que el 'Samurái' deberá afrontar el choque contra el 'Tricolor de Acero' programado para este domingo por la jornada 33 del Brasileirao 2025.
"Erick Noriega no viajará a Lima: irá directamente desde Brasil rumbo a Rusia para unirse a la selección peruana, luego de disputar el partido ante Gremio y Fortaleza. Lo mismo ocurrirá con Yordy Reyna, quien se incorporará a la Bicolor cuando el plantel llegue al país europeo", señaló en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.
Erick Noriega es figura en Gremio de Porto Alegre esta temporada
Próximo partido de Gremio:
De acuerdo a la programación oficial, Gremio tendrá que visitar a Fortaleza por una nueva fecha del Brasileirao 2025 este domingo 9 de noviembre a las 18:30 horas locales de Perú y 20:30 horas de Brasil en el Arena Castelão.
Para este encuentro, el pivote peruano se perfila para seguir siendo titular para Mano Menezes con el 'Tricolor Gaucho', y de esta forma, quedar listo para los siguientes dos compromisos con la 'Bicolor' frente a Rusia y Chile. Recordemos que, según los números, el jugador de 24 años registra 12 duelos con el elenco de Porto Alegre, y un aproximado de 4021 minutos.
¿Hasta cuándo es el contrato de Erick Noriega en Gremio?
El 'Samurái' tiene contrato con Gremio de Brasil hasta diciembre de la temporada 2028. Su actual club lo considera una gran proyección a futuro y apuntan a que se convierta en un referente en defensa.
