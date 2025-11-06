Hinchas de Gremio califican fichaje de Erick Noriega tras racha de derrotas: "Un error"

Erick Noriega demostró tener un alto rendimiento en Alianza Lima y esto hizo que Gremio ponga los ojos sobre él. Ahora se ha ganado el puesto de titular en el equipo de Mano Menezes; sin embargo, los malos resultados han sido protagonistas en los últimos partidos del equipo. Actualmente, no están en puestos de jugar ningún torneo internacional y los hinchas siguen exigiendo más compromiso a los jugadores.

Gremio suma 39 puntos y está en el puesto 13 de la tabla general del Brasileirao. La situación en el equipo de Erick Noriega no es la mejor y esto empeoró aún más tras los últimos resultados del 'Tricolor'. A pesar de ello, los hinchas del equipo de Mano Menezes destacaron el rendimiento y la entrega del futbolista peruano de 24 años.

Hinchas de Gremio señalan a Erick Noriega tras nueva derrota

Las derrotas vienen acechando a Gremio en el Brasileirao, pero entre tanta seguidilla de malos resultados, los hinchas aseguraron que uno de sus mejores futbolistas es Erick Noriega, quien dejó Alianza Lima en medio de la temporada en busca de seguir creciendo a nivel profesional.

"Incluso en el mayor acierto de esta administración, hubo, en un raro momento, un error. Buscaban un mediocampista defensivo y terminaron con un defensor general. ¡Qué gran defensor es Erick Noriega!", fue el post de una de las cuentas de Gremio con más seguidores en X.

Erick Noriega es elogiado por hinchas de Gremio.

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio?

Las pruebas para Gremio continúan en el Brasileirao y es que si el equipo de Erick Noriega sueña con participar a nivel internacional, debe empezar a ganar puntos para posicionarse entre los primeros lugares de la tabla. El próximo partido de Gremio será ante Fortaleza como visitante el domingo 9 de noviembre desde las 18:30 hora peruana.