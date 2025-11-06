Zambrano destacó a exfigura de Racing que está cerca de firmar con Alianza: "Nivel internacional"

Alianza Lima tendrá la obligación de campeonar en la próxima temporada de la Liga 1 Perú. Con ese objetivo en mente, los blanquiazules buscan armar un plantel competitivo con la llegada de nuevos fichajes. Bajo ese escenario, Carlos Zambrano destacó a un exfutbolista de Racing Club de Argentina que está a un paso de firmar contrato con los 'íntimos'.

Carlos Zambrano elogió a exfigura de Racing que está cerca de firmar con Alianza Lima

Durante la llegada del plantel de Alianza Lima al aeropuerto Jorge Chávez, tras la victoria por 2-1 ante Los Chankas, el 'Kaiser' se rindió en elogios ante un destacado delantero que está cerca de renovar con los blanquiazules: Paolo Guerrero. El delantero nacional es el actual goleador del equipo en la temporada y podría extender su vínculo para la próxima campaña.

Por ello, el 'León' Zambrano, en conversación con el periodista José Varela y los demás medios presentes, no dudó en elogiar al 'Depredador', calificándolo como un jugador de "nivel internacional". Además, señaló que todo el plantel está expectante por su renovación, pues desean que Guerrero permanezca una temporada más.

Video: José Varela

"Paolo Guerrero es un delantero de nivel internacional, por quien el Perú debe estar agradecido. Él ya lo dijo, a final de temporada se hablará. Lo que más anhela el grupo es que se quede y depende de él, creo que está físicamente muy apto y con óptimas condiciones", expresó el defensor.

Paolo Guerrero está próximo a renovar con Alianza Lima

El delantero de la selección peruana está próximo a finalizar su contrato con Alianza Lima al término de la presente temporada. No obstante, se conoció que la dirección deportiva del club busca renovar su vínculo. Según las palabras del mismo Paolo Guerrero, será recién al final del campeonato cuando se siente a conversar para prolongar su contrato por una temporada más.

Paolo Guerrero conversará con la directiva de Alianza Lima a final de temporada.

Paolo Guerrero y su paso por Racing Club

Paolo Guerrero tuvo un paso por las filas de Racing Club de Argentina, club al que llegó en 2023 tras su etapa en el fútbol brasileño. En el cuadro de la 'Academia', el 'Depredador' no gozó de muchos minutos, pues disputó apenas 835 minutos en 21 partidos, dejando un saldo de 2 goles y 2 asistencias.

Trayectoria de Paolo Guerrero