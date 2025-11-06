Figura de Alianza Lima se despide del club y ahora va por logro internacional: "Cambiar el chip"

Con el Clausura 2025 en su etapa final, los equipos del fútbol peruano empiezan a trabajar en lo que será el siguiente año. Mientras tanto, uno de los jugadores más importantes de Alianza Lima se despide temporalmente del equipo para ayudar a conquistar un logro histórico junto a su selección.

El arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, fue convocado por la selección de Bolivia para afrontar los amistosos con los que buscan prepararse para afrontar la etapa de repechaje y clasificar al Mundial 2026. Tras el partido ante Los Chankas en Andahuaylas, el guardameta blanquiazul reveló su sueño de llevar a la máxima competición entre selecciones.

Viscarra fue convocado por Bolivia para amistosos FIFA

Durante el mes de noviembre, los jugadores volverán a sus selecciones como parte de los amistosos de la fecha FIFA. En este caso, Bolivia estará midiendo fuerzas contra Corea del Sur y Japón antes de conocer a su rival para el repechaje.

En ese sentido, Guillermo Viscarra fue claro al hablar sobre sus objetivos con su selección, pero que no descuida el objetivo que tiene con Alianza Lima antes de terminar la temporada. "Me toca un viaje largo y a cambiar el chip, prepararnos allá y volver acá para la recta final que va a estar muy linda", sostuvo.

Guillermo Viscarra estará viajando con la selección de Bolivia para los dos partidos en busca de la titularidad y luego regresará a Perú para afrontar los últimos partidos de la temporada con Alianza Lima. El equipo blanquiazul trabaja para asegurar el puesto de 'Perú 2' en la Copa Libertadores 2025.