Mr. Peet contundente por convocatoria de exjugador de Alianza, Cristal y la 'U': "El tipo es..."

Perú sigue trabajando en mejorar su plantel para las próximas Eliminatorias con miras a conseguir la clasificación al siguiente Mundial. Por ello, Manuel Barreto, técnico interno, está probando nuevas piezas encaminándose en el recambio generacional que tanto pide la hinchada de la blanquirroja.

En la convocatoria pasada, el DT de la selección peruana dejó en claro que dejará de lado a los más experimentados para darle la oportunidad a jugadores que se quieran mostrar vistiendo la Bicolor. Ahora, entre los delanteros que se hicieron en este nuevo llamado resalta uno que jugó en Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario, pero que su rendimiento irregular hace que su paso por el fútbol peruano no sea tan recordado.

Mr. Peet apunta contra convocatoria de delantero a la selección peruana

Está claro que en Perú quieren tener más alternativas para futuras convocatorias y una de ellas llamó la atención. Se trata de Adrián Ugarriza, futbolista que fue señalado por Mr. Peet como una de las grandes sorpresas, pero que su actitud es algo que nadie pone en duda.

"El tipo se mataba en la cancha, no era titular en la cancha, pero era un tipo que entraba y era una ladilla. Ugarriza tiene esas características. Probablemente la gente no lo tenga muy referenciado porque claro, no le fue bien en la 'U', Cristal ni Alianza. Pero un tipo que entra y jod*. El tipo tiene características que a veces los técnicos buscan. Probablemente no lo vuelva a convocar más, pero el tema de selecciones es distinto al tema de clubes. En el tema de selecciones no te riges por un contrato, no contratas jugadores", señaló el comentarista deportivo en su programa 'Madrugol'.

(Video: Mr Peet Channel)

El debut de Adrián Ugarriza se dio en la USMP en el 2014 y luego de dos años, fichó por Universitario. El jugador de 28 años luego pasaría por Garcilaso, UTC, Alianza Lima, Cienciano y Sporting Cristal.

Delanteros convocados a la selección peruana

Además del llamado de Adrián Ugarriza, actual jugador del Ironi Kiryat Shmona, también fueron llamados otros atacantes que atraviesan un buen momento en sus clubes. La nómina de delanteros la completan Álex Valera, Yordy Reyna, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales y Jair Moretti.