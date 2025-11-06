0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Barreto decidió convocar a dos jugadores que nacieron en Japón para la fecha FIFA de Noviembre

Manuel Barreto sorprendió convocando a la selección peruana a dos futbolistas nacidos en Japón, para la presente fecha FIFA de noviembre.

Francisco Esteves
La selección peruana convocó a dos japoneses.
La selección peruana convocó a dos japoneses. | Foto: La Bicolor - X.
COMPARTIR

La selección peruana emitió su lista de convocados para los partidos ante Rusia y Chile por la fecha FIFA del mes de noviembre. Dentro de la nómina de Manuel Barreto aparecen dos futbolistas nacidos en Japón para sorpresa de muchos. Ambos se encuentran jugando en clubes importantes del continente y su llamado ilusiona mucho a los hinchas de la Blanquirroja alrededor de todo el mundo.

Revelan por qué no convocaron a Oliver Sonne.

PUEDES VER: Filtran fuerte motivo por el que Oliver Sonne no fue convocado a la selección peruana

Como sabemos, actualmente el combinado patrio viene reclutando jugadores nacidos en diferentes países, pero que cuenten con padre, madre, o algún antepasado peruano para que pueda vestir nuestros colores. Por ello es común ver nacidos en Italia, Dinamarca, Alemania, y otras naciones en la Bicolor, por lo que ahora le toca el turno a dos elementos nacidos en la 'Tierra del Sol Naciente'.

El primero de ellos es Kenji Cabrera, atacante del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer que viene destacando y por eso fue convocado a la selección peruana. El extremo izquierdo de 22 años nació en Shiga y cuenta con madre japonesa, pero gracias a que su padre es peruano puede ser llamado por Manuel Barreto. Esto sin contar que ha jugado prácticamente toda su vida en Perú, sobre todo en Melgar.

selección peruana

Kenji Cabrera viene fue convocado a la selección peruana.

El segundo se trata de Erick Noriega, nacido en Nagoya y actualmente se encuentra en Gremio de Porto Alegre, Brasil. Si bien sus padres son peruanos, su madre tiene ascendencia en Japón y a eso se debe que haya estado parte de su vida en el país asiático. El 'Samurai' ha jugado en varios clubes de dicha nación, pero donde más brilló fue en Alianza Lima y por eso despertó el interés del conjunto 'Tricolor'.

selección peruana

Erick Noriega viene brillando en Gremio.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

  • Pedro Gallese (Libre)
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal)
  • Diego Romero (Banfield)
  • César Bautista (Sporting Cristal)*

Defensas

  • Miguel Araujo (Sporting Cristal)
  • Luis Abram (Sporting Cristal)
  • Renzo Garcés (Alianza Lima)
  • Fabio Gruber (Nurnberg)
  • César Inga (Universitario)
  • Matías Lazo (Melgar)
  • Cristian Carbajal (Sport Boys)
  • Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt)*
  • Rafael Guzmán* (Universitario)

Volantes

  • Erick Noriega (Gremio)
  • Jesús Pretell (Sporting Cristal)
  • Martín Távara (Sporting Cristal)
  • Jesús Castillo (Universitario)
  • Piero Cari (Alianza Lima)
  • Jairo Concha (Universitario)
  • Piero Quispe (Sydney FC)
  • Carlos Cabello (ADT)
  • Franceso Andrealli (Como)*

Delanteros

  • Álex Valera (Universitario)
  • Yordy Reyna (Rodina Moscú)
  • Adrián Ugarriza (Hapoel FC)
  • Kevin Quevedo (Alianza Lima)
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)
  • Bryan Reyna (Belgrano)
  • Joao Grimaldo (Riga FC)
  • Jhonny Vidales (Melgar)
  • Jair Moretti (Sporting Cristal)*

*Sparrings

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. ¿Rechazó? Fabio Gruber deja impactante mensaje tras ser convocado a la selección peruana - FOTO

  2. ¡Atención Alianza, Cusco y Cristal! Se confirmaron las fechas para los playoffs de la Liga 1

  3. Atacante de la selección peruana cerca de firmar con Universitario: "Quiero el tetracampeonato"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano