¡Sorpresa! Los jugadores de Sport Boys y ADT que fueron convocados a la selección peruana

La selección peruana de Manuel Barreto emitió su lista de convocados oficial para los partidos amistosos que sostendrá nuestro combinado ante sus similares de Rusia y Chile, por la fecha FIFA del mes de noviembre. En ese sentido, dentro de la nómina, el director técnico interino sorprendió anunciando el llamado de algunos futbolistas que brillan en Sport Boys del Callao y ADT de Tarma.

Con muchos jugadores del medio local, la Blanquirroja partirá a Europa para afrontar sus dos compromisos de preparación de cara a los próximos desafíos. Una de las sorpresas fue Cristian Carbajal, futbolista del cuadro rosado que ha tenido un gran desempeño esta temporada y apunta ganarse el puesto de lateral izquierdo en el 'equipo de todos'. A sus 26 años ha jugado en clubes grandes como Sporting Cristal y el mismo Sport Boys.

Cristian Carbajal jugará en la selección peruana.

La otra gran novedad, y que pocos se esperaban, es Carlos Cabello, futbolista de ADT que puede desempeñarse como lateral derecho o volante. Esta será la primera experiencia del futbolista de 28 años en la selección peruana, por lo que intentará ganarse un espacio en el plantel que actualmente dirige Manuel Barreto.

Carlos Cabello de ADT fue convocado a la selección peruana.

¿Cuándo juega la selección peruana?

Recordemos que Perú primero enfrentará a Rusia el miércoles 12 de noviembre y luego a Chile el martes 18 de dicho mes. Ambos compromisos se jugarán en Rusia e iniciarán a las 12.00 horas de Lima. Asimismo, los dos encuentros de la selección peruana se llevarán a cabo en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

Lista de convocados de Perú ante Rusia y Chile

Arqueros

Pedro Gallese (Libre)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Banfield)

César Bautista (Sporting Cristal)*

Defensas

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Luis Abram (Sporting Cristal)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Fabio Gruber (Nurnberg)

César Inga (Universitario)

Matías Lazo (Melgar)

Cristian Carbajal (Sport Boys)

Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt)*

Rafael Guzmán* (Universitario)

Volantes

Erick Noriega (Gremio)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Martín Távara (Sporting Cristal)

Jesús Castillo (Universitario)

Piero Cari (Alianza Lima)

Jairo Concha (Universitario)

Piero Quispe (Sydney FC)

Carlos Cabello (ADT)

Franceso Andrealli (Como)*

Delanteros

Álex Valera (Universitario)

Yordy Reyna (Rodina Moscú)

Adrián Ugarriza (Hapoel FC)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

Bryan Reyna (Belgrano)

Joao Grimaldo (Riga FC)

Jhonny Vidales (Melgar)

Jair Moretti (Sporting Cristal)*

*Sparrings

