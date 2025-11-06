¿Quién es Philipp Eisele, el jugador de Frankfurt de Alemania que fue convocado a la selección?

Este jueves, la selección peruana presentó la convocatoria oficial para los próximos partidos amistosos internacionales contra Rusia y Chile en el presente mes. Dentro de las novedades, figura el futbolista Philipp Eisele del Eintracht Frankfurt de Alemania, por ello, a continuación, te contamos de qué posición juega, su experiencia profesional y más detalles.

¿Quién es Philipp Eisele, jugador de Eintracht Frankfurt convocado a la selección peruana?

Eisele, de apenas 18 años, milita actualmente en la Sub 19 del elenco alemán, sin embargo desde muy joven perteneció a las Divisiones Menores del club, a tal punto de ser una de las principales figuras en defensa.

Es hijo de padre alemán y madre peruana, por lo que en los últimos tiempos su nombre ha sido relacionado a la 'Blanquirroja', sobretodo con la Sub 17, Sub 18 y Sub 18, categorías donde ha tenido oportunidad de mostrar su talento en algunos duelos amistosos.

Philipp Eisele es 'joya' en el Eintracht Frankfurt de Alemania

Philipp Eisele debutó en la UEFA Youth League con Eintracht Frankfurt

Asimismo, el talentoso zaguero ha sorprendido en la UEFA Youth League, donde tuvo algunos minutos contra el Galatasaray de Turquía, pero en la posición de volante con el objetivo de ser más polifuncional. Su estreno oficial bajo las órdenes de Alexander Meier se dio en septiembre de este año, y donde precisamente esperó por su momento desde el banco de suplentes.

Philipp Eisele es uno de los talentos en Eintracht Frankfurt de Alemania

Al ser llamado como sparring, Philipp Eisele se perfila como una de las grandes apuestas de la selección peruana, pensando en el recambio generacional a futuro. Su liderazgo no solo lo refleja al portar la cinta de capitán, sino también dentro de la cancha, donde ya es referente para el resto de sus jóvenes compañeros en el Eintracht Frankfurt.

Philipp Eisele: ¿en qué clubes ha jugado?