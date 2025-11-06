¡No solo por lesión! Revelan el verdadero motivo por el que Felipe Chávez no fue convocado

La selección peruana presentó su lista oficial de convocados para disputar los amistosos ante Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre. Si bien hubo varias sorpresas, también llamaron la atención algunas ausencias. Una de ellas fue la del volante Felipe Chávez, quien, pese a ser considerado una de las jóvenes promesas llamadas a liderar el futuro de la ‘Bicolor’, no fue tomado en cuenta.

El mediocentro de 18 años es uno de los jugadores más pedidos por los hinchas, tras haber recibido una formación de élite en el Bayern Múnich de Alemania, club donde milita en las divisiones menores y es considerado un indiscutible.

Revelan el verdadero motivo por el que Felipe Chávez no fue convocado

Sin embargo, Felipe Chávez no ha vuelto a ser convocado con el Bayern Múnich desde su debut con la ‘Bicolor’, ya que regresó a los entrenamientos del club alemán lesionado tras el amistoso ante Chile. De esta forma, el jugador ha estado ausente todo el mes, sin poder recuperarse a tiempo para la fecha FIFA de noviembre.

En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta explicó en el programa 'Hablemos de MAX' que la ausencia del volante no se debe únicamente a su lesión, sino también a que no logró convencer completamente al comando técnico durante el último amistoso ante Chile.

Video: L1 MAX

"Felipe Chávez está lesionado, pero no está tan seguro para lo que viene. Hoy está lesionado, pero creo que no ha terminado de cerrar y encantar en Videna, como para decir que es un jugador completo que puede seguir siendo convocado", indicó el comunicador.

De esta manera, Peralta señaló que la continuidad de Felipe Chávez en la selección peruana corre serio riesgo de verse comprometida, poniendo en duda su inclusión en próximas convocatorias.

Felipe Chávez y su discreto debut con Perú

Felipe Chávez ingresó en el tramo final del amistoso contra Chile el pasado mes de octubre. Lastimosamente, entró en un momento donde la escuadra rival estaba lanzada al ataque y dominaban el balón. El joven volante solo logró disputar 12 minutos y no logró entenderse con sus compañeros, provocando que no logre recibir el balón y desplegar su talento.