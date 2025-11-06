¿Quién es Francesco Andrealli, futbolista del Como de Italia convocado a la selección peruana?

La selección peruana, bajo el mando de Manuel Barreto, dio a conocer la nueva convocatoria para los amistosos ante Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre, donde se espera seguir con el recambio generacional. Ante ello, en esta nueva nómina destacó la presencia de un futbolista que milita en el fútbol italiano y es uno de los llamados 'eurocausas': Francesco Andrealli.

Mediante un comunicado oficial, la 'Bicolor' presentó la lista de convocados para sus próximo compromisos. La gran sorpresa fue la inclusión de Francesco Andrealli, joven volante que viene jugando en el fútbol italiano y es uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano. ¿Cuál es su perfil?

¿Quién es Francesco Andrealli, 'eurocausa' convocado a la selección peruana?

Francesco Andrealli es un talentoso mediocampista de 18 años que actualmente forma parte de las divisiones menores del Como de Italia, club con el que se ha consolidado gracias a sus destacadas actuaciones. Su progreso fue tal que este año firmó su primer contrato profesional e incluso ya entrena con el primer equipo.

Nacido en Italia, pero con raíces peruanas por parte de su madre, Andrealli es elegible para representar al combinado nacional. Además, no es un desconocido para el comando técnico de la 'Bicolor', ya que anteriormente disputó algunos encuentros con la categoría Sub 18, donde dejó grandes actuaciones.

Francesco Andrealli recibió el llamado de la selección peruana tras destacar en Como de Italia.

Cabe destacar que su convocatoria tiene como objetivo integrarlo a los trabajos de la selección mayor y acompañar la gira por Rusia en condición de sparring. Esta experiencia le permitirá ganar roce internacional y mostrarse ante el comando técnico, lo que podría abrirle la puerta a una futura convocatoria oficial, tal como ocurrió con otros jóvenes en los últimos amistosos.

Francesco Andrealli había expresado su amor por Perú

Cabe señalar que el volante de 18 años ha mostrado su intención de jugar por la selección peruana desde un inicio. Tal como lo demostró durante unas declaraciones luego de una de las convocatorias con las menores de la 'Bicolor'. En dicha ocasión reveló que estaba "feliz y orgulloso" de ponerse la 'Bicolor'.

“Había esperado este momento durante tanto tiempo y finalmente llegó. Estoy súper feliz y orgulloso. Estoy agradecido de tener esta oportunidad con Perú y de representar a la patria de mi madre”, mencionó el jugador en su momento a las redes del Como 1907.

Francesco Andrealli tiene contrato con Como 1907

Francesco Andrealli es una de las jóvenes promesas del Como 1907 de Italia. Por ello, el club decidió ofrecerle un contrato profesional por varios años, tras recibir el visto bueno y los elogios del histórico exfutbolista y actual entrenador Cesc Fàbregas. Su nuevo vínculo con el conjunto italiano se extiende hasta mediados de 2027.