La selección peruana está cerca de jugar sus dos próximos amistosos internacionales ante Rusia y Chile en la última fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, no son los únicos que tienen la tarea de convocar a los mejores jugadores, ya que la Sub-17 de la selección femenina publicó su lista de convocadas para un microciclo.

Con 1 figura de Universitario: Lista de convocados de la selección peruana femenina Sub-17

A través de sus redes sociales, la selección peruana femenina Sub-17 presentó la lista de convocados liderada y seleccionada por el entrenador Michelle González.

Sin embargo, en esta nómina de la Bicolor para el microciclo número uno, que tendrá lugar desde el 3 al 7 de noviembre de 2025, se puede observar que el técnico solo llamó a una jugadora de Universitario de Deportes.

Lista de convocados de la selección peruana femenina Sub-17. Foto: Selección peruana.

Estamos hablando de la delantera Oriana Belsuzarri, quien juega en las divisiones menores del cuadro crema, pero que en abril de 2025 hizo su gran debut con el equipo mayor de Universitario en el Torneo Apertura de la Liga Femenina.

Además, de ser formada en las categorías del cuadro merengue, ya marcó su primer gol profesional a los 17 años cuando las cremas enfrentaron a Killas FC.

Su destacada labor en la delantera hizo que el técnico de la selección peruana femenina Sub-17, Michelle González, la convocara para un destacado microciclo que incluye jugadoras de Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Cienciano, entre otros.

Selección peruana femenina Sub-17: Lista de Convocados