Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia
Lista de convocados de Perú para los partidos amistosos ante Rusia y Rusia de la fecha FIFA de Noviembre. ¿Quiénes son las sorpresas en la nómina de Barreto?
En los próximos días, Manuel Barreto dará a conocer la lista oficial de convocados de la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre, en la que deberá enfrentarse a rivales de gran nivel. Como se sabe, la Bicolor jugará ante Rusia el 12 de noviembre y contra Chile el 18.
Lista de convocados de Perú ante Rusia y Chile
Arqueros
- Pedro Gallese (Sin club)
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Diego Romero (Banfield)
Defensas:
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Luis Abram (Sporting Cristal)
- Anderson Santamaría (Universitario)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
- César Inga (Universitario)
- Marcos López (Copenhague)
- Fabio Gruber (Núremberg)
Mediocampistas:
- Erick Noriega (Gremio
- Jesús Pretell (Sporting Cristal)
- Martín Távara (Sporting Cristal)
- Jesús Castillo (Universitario)
- Felipe Chávez (Bayern Múnich)
- Jairo Concha (Universitario)
- Piero Cari (Alianza Lima)
- Jairo Vélez (Universitario)
Delanteros:
- Alex Valera (Universitario)
- Juan Pablo Goicochea (Platense)
- Maxloren Castro (Sporting Cristal)
- Kevin Quevedo (Alianza Lima)
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)
- Bryan Reyna (Belgrano)
- Joao Grimaldo (Riga FC).
Perú vs Rusia: hora y canal
Este compromiso entre Perú vs Rusia está programado para que se dispute en siguiente miércoles 12 de noviembre en desde las 12:00 (hora peruana) en el Gazprom Arena de San Petersburgo.
Perú vs Chile: fecha y hora
Durante la fecha FIFA de noviembre, Perú se medirá ante Chile en un amistoso internacional. El partido está programado para el martes 18 en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo, a partir de las 12:00 p. m. en el horario nacional.
